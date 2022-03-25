Ismael: 'Conte ve Simeone'den etkilendim'

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Valerien Ismael, imza töreninde etkilendiği teknik adamları açıkladı.
"CONTE VE SIMEONE"
Fransız teknik adam açıklamasında, "Her teknik adam kariyerine başlarken belli fikirler oluşturur. Antonio Conte, Diego Simeone'nin oyun felsefemde etkisi var. Oyuna ateşli yaklaşımları ilham verici. Bu oyun birlikte oynanan bir oyun." dedi.
"CONTE VE SIMEONE"
Fransız teknik adam açıklamasında, "Her teknik adam kariyerine başlarken belli fikirler oluşturur. Antonio Conte, Diego Simeone'nin oyun felsefemde etkisi var. Oyuna ateşli yaklaşımları ilham verici. Bu oyun birlikte oynanan bir oyun." dedi.