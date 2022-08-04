Valerien Ismael'in eski öğrencisi Beşiktaş'a

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta merkez orta saha için yeni bir isim gündeme geldi.Siyah-Beyazlı Yönetim, teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda İngiltere Championship ekibi Barnsley'de forma giyen Callum Styles'ın peşine düştü.Siyah-Beyazlılar'da merkez orta saha pozisyonu için İngiliz basını, Valerien Ismael'in Barnsley'den eski öğrencisi Callum Styles'ı Kartal'a yazmaya devam ediyor. Yapılan haberlerde, "Styles, Valerien İsmael altında çok gelişti. Bu yüzden Türkiye'de onunla yeniden bir araya gelmek istemesi şaşırtıcı değil.Macaristan'da Milli olmak, Styles'ın itibarını artıracak. Ancak Barnsley, bu transfer için doğru parayı almak için kararlı olmalı. İster bu yaz, ister transfer penceresinin yeniden açıldığı sezonun ortasında olsun... Ucuza gönderilmemeli" denildi.2018 yılından beri İngiliz ekibinde forma giyen Macar yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi önümüzdeki sezon sona eriyor. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan 22 yaşındaki genç yıldız bu sezon 46 karşılaşmada forma giyerken 3 gol ve 2 asiste imza attı.