SAMET VE TAYYİP TALHA LİSTEDE

ISMAEL, OLUMLU KARAR VERDİ

SAMET AKAYDIN'IN PERFORMANSI

TAYYİP TALHA, GEÇEN SEZON NE YAPTI?

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk için iyi bir kadronun kurulmasını istiyor. Siyah-beyazlılar, bir süredir temasta bulunduğu Adana Demirsporlu futbolcular Samet Akaydın ve Tayyip Talha için Valerien Ismael'den onayı aldı.Welinton, Saiss, Montero ve Serdar Saatçı'nın yer aldığı savunma hattını yerli bir stoperle güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Adana Demirspor'da oynayan Samet Akaydın ve Tayyip Talha Sanuç'u listeye eklemişti.Yönetim, teknik direktör Ismael'den bu oyuncular için olumlu dönüş aldı. 28 yaşındaki Samet ve 22 yaşındaki Tayyip Talha için kısa bir süre içinde teklif yapılması bekleniyor.1.90 boyundaki Samet Akaydın, sağ ayağını kullanıyor. Sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihine kadar süren Samet'e 2 milyon Euro değer biçiliyor. Samet geçen sezon Adana ekibinde 35 maçta 3100 dakika süre aldı ve 3 gol attı.1.88 boyundaki Tayyip Talha, stoper pozisyonunun dışında sağ bekte de oynayabiliyor. 30 Haziran 2025'e kadar Adana Demirspor ile sözleşmesi bulunan futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2.8 milyon Euro olarak gösteriliyor.Karabükspor'dan 2018-19 sezonunda Adana Demirspor'a transfer olan futbolcu, geçen sezon 29 maçta 2361 dakika süre aldı ve 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.