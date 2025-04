Valerie Garnier: 'Hedefimiz üst üste üçüncü şampiyonluk'

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunda yarı finalde mücadele edecek Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Valerie Garnier, üst üste üçüncü kez şampiyonluğa uzanmak istediklerini söyledi.



Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nde gerçekleştirilen medya gününde açıklamalarda bulunan Garnier, Zaragoza'da gerçekleştirilecek organizasyonun sezonun en önemli dönemi olduğunun altını çizdi.



Bütün sene bu dönem için çalıştıklarını ve hedeflerinin şampiyonluk apoletini korumak olduğunu belirten Garnier, "Son şampiyon olarak gidiyoruz ve bütün takımlar bize ayrı hazırlanıyor. Burada koç olarak bir şansım var, tam takım olarak gidiyoruz. 5 günümüz var ve tam kadro olarak hazırlanabileceğim. Unutulmasın ki final organizasyonunda her şey 0-0 başlıyor. Bütün takımlar oraya tek hedef için geliyor, hepimiz aynı noktadan başlıyoruz." diye konuştu.



ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş BOA ile oynadıkları yarı final serisine değinen Garnier, "Beşiktaş serisinde yabancı oyuncularımı farklı şekilde kullandım. İlk maçta 4 yabancı oyuncumu kullandım, ikinci maçta diğer 4 yabancı oyuncumu kullandım. Bu da oyuncuları ritme sokmak için iyi bir şanstı. Fenerbahçe ailesinin büyüklüğüyle beraber dün erkek 16 yaş altı takımımızla bir antrenman maçı yapma şansımız oldu. Bütün oyuncularımı burada kullandım. Bizim hedefimiz bu doğrultuda bütün oyuncuları ritme sokabilmekti. Bu da hem Beşiktaş eşleşmesiyle hem de hazırlık maçıyla bizi daha iyi hazırlıyor." açıklamasında bulundu.



"Finale gitmek için önce yarı finali geçmemiz gerekiyor"



Organizasyon formatında yaşanan değişikliğe adapte olmaya çalıştıklarını dile getiren Valerie Garnier, "Kayla McBride da takıma katıldı ve ilk hedefimiz onu takıma daha iyi entegre edebilmek. Format değiştiği için yarın gidiyoruz. Hem Famila Schio hem de Prag'a hazırlanıyoruz. Zaragoza havasına daha iyi adapte olabilmek için yarın gidiyoruz ki çarşamba günü iki rakibimizi de izlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Rakip anlamında herhangi bir tercihlerinin olmadığını vurgulayan Garnier, şöyle devam etti:



"Farklı bir format olacak. Valencia'nın 2 gün önce çok önemli bir oyuncusu sakatlandı. Dolayısıyla öngöremediğiniz şeyler olabiliyor. Biz sezon içinde Valencia'yla da ÇBK Mersin'le de oynadık. Hepsini az çok tanıyoruz. Bizim önceliğimiz yarı final maçı. Finale gitmek için önce yarı finali geçmemiz gerekiyor. Şunu da eklemem lazım, Avrupa Ligi Dörtlü Finali, kadın basketbolunun Avrupa'daki en önemli organizasyonu. Spot ışıkları sizin üzerinizde oluyor. Çok zor ortamlarda oluyorsunuz. Biliyoruz ki, organizasyonun İspanya'da olmasından dolayı tribünler Valencia'ya biraz daha yakın olacak. Ama Fenerbahçe olarak böyle zor ortamlarda çok bulunduk. Buralarda daha tecrübeliyiz."



Fenerbahçe'deki ikinci dönemini yaşadığını ve sarı-lacivertli camianın kendisi için aile anlamını taşıdığını belirten Garnier, "Bu durum oyuncular için de geçerli. Görev bilincimiz dahilinde gerekeni bu forma altında yapmak ve üçüncü kez bu kupayı kazanıp apoletimizi korumak istiyoruz." dedi.



"Çok ciddi rakiplerimiz var"



Fenerbahçe taraftarının dünyanın her yerinde olduğunu anlatan Valerie Garnier, Mersin'de oynadıkları Avrupa Ligi finalini hatırlatarak "Mersin'de 7-8 bin Fenerbahçe taraftarının önünde oynamıştık. Muhteşem bir hatıraydı. Umuyorum ki bizi Zaragoza'da ve televizyon karşısında destekleyecekler. Zaten her yerde olduklarını biliyoruz." diye konuştu.



Fenerbahçe'ye gelen herkesin hedefinin başarı kazanmak olduğunun da altını çizen Garnier, şunları kaydetti:



"Bütün oyuncu grubu başarılı olmayı hedefliyor, bu hedef doğrultusunda ilerlemek istiyorlar. Kulübümüzün misyonu ve vizyonu bu yönde. Biz de bu başarıyı çok istiyoruz. Biz kağıt üzerinde favori gibi görünsek de çok ciddi rakiplerimiz var. Onlar da bize diş geçirmeye çalışacaktır. Bugün itibarıyla tam kadroyuz. Takımda çok ince detaylar var. Burada tam kadro olmak çok önemli. Birkaç ufak tefek hastalığımız olabilir ama günün sonunda çok önemli bir sorunumuz yok."