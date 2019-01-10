Valencia Spor Direktörü Mateu Alemany, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Michy Batshuayi'nin kiralık sözleşmesinin sonlandırıldığını ve Belçikalı futbolcunun Chelsea'ya döneceğini açıkladı.Michy Batshuay'nin geleceği hakkında konuşan Alemany,Golcü futbolcu için teklifler geleceğini söyleden Mateu Alemany, Batshuayi'nin kulüple bağlantısı kesin olarak kesildi. Belçikalı futbolcunun bir daha Valencia forma giyme şansı yok. Kendisine de kulüp bulmasını söyledik. Batshuayi konusu kapandı, bir daha takıma dönmeyecek. Çok açık gözüküyor ki' şeklinde konuştu.Valencia teknik direktörü Marcelinho da kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, Batshuayi'nin performansından memnun olmadıklarını ve Belçikalı futbolcunun performansı konusunda sabırlarının kalmadığını ifade ederek, "Forvete yeni bir transfer yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.Michy Batshuayi, Valencia forması altında bu sezon çıktığı 23 maçta, 3 gol, 0 asistlik bir performans sergiledi.