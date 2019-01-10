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Valencia, Batshuayi kararını açıkladı; "BİTTİ"

Valencia Spor Direktörü Mateu Alemany, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Michy Batshuayi ile yolların ayrılacağını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Valencia, Batshuayi kararını açıkladı; 'BİTTİ'
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10 Ocak 2019 15:33
Valencia Spor Direktörü Mateu Alemany, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Michy Batshuayi'nin kiralık sözleşmesinin sonlandırıldığını ve Belçikalı futbolcunun Chelsea'ya döneceğini açıkladı.

Michy Batshuay'nin geleceği hakkında konuşan Alemany, "Michy Batshuayi bu durumu biliyor ve hem kulüp hem de oyuncu için en iyi çözüm bu olacak. Önümüzdeki saatlerde bazı gelişmeler olabilir, birkaç kulüp ile Batshuayi'nin çıkış opsiyonu için görüşmelerde bulunuyoruz. Batshuayi ile ilgili verdiğimiz karar kesin ve bu karardan hiçbir şekilde dönüşümüz olmayacak" ifadelerini kullandı.

''ONU İSTEYECEK ÇOK TAKIM OLUR, TEKLİFLER GELECEK''

Golcü futbolcu için teklifler geleceğini söyleden Mateu Alemany, Batshuayi'nin kulüple bağlantısı kesin olarak kesildi. Belçikalı futbolcunun bir daha Valencia forma giyme şansı yok. Kendisine de kulüp bulmasını söyledik. Batshuayi konusu kapandı, bir daha takıma dönmeyecek. Çok açık gözüküyor ki Batshuayi, buraya adapte olamadı. Ama şüpesiz piyasada onu isteyecek çok takım olur. Onun için teklifler gelecektir. Herkes için hayırlısı olsun.'' şeklinde konuştu.

Valencia teknik direktörü Marcelinho da kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, Batshuayi'nin performansından memnun olmadıklarını ve Belçikalı futbolcunun performansı konusunda sabırlarının kalmadığını ifade ederek, "Forvete yeni bir transfer yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Michy Batshuayi, Valencia forması altında bu sezon çıktığı 23 maçta, 3 gol, 0 asistlik bir performans sergiledi.



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