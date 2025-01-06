VakıfBank, Slovenya deplasmanında

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Calcit Kamnik'e konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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VakıfBank, Slovenya deplasmanında
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06 Ocak 2025 13:04
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci hafta maçında salı günü Slovenya'nın Calcit Kamnik ekibine konuk olacak.

Başkent Lübliyana'daki Tivoli Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

Grupta oynadığı 4 maçı da kazanan VakıfBank, ilk sırada bulunuyor.

Oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybeden Slovenya temsilcisi ise son basamakta yer alıyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan müsabakayı VakıfBank, 3-1 kazanmıştı.

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