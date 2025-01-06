VakıfBank, Slovenya deplasmanında

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci hafta maçında salı günü Slovenya'nın Calcit Kamnik ekibine konuk olacak.
Başkent Lübliyana'daki Tivoli Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.
Grupta oynadığı 4 maçı da kazanan VakıfBank, ilk sırada bulunuyor.
Oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybeden Slovenya temsilcisi ise son basamakta yer alıyor.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan müsabakayı VakıfBank, 3-1 kazanmıştı.
Başkent Lübliyana'daki Tivoli Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.
Grupta oynadığı 4 maçı da kazanan VakıfBank, ilk sırada bulunuyor.
Oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybeden Slovenya temsilcisi ise son basamakta yer alıyor.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan müsabakayı VakıfBank, 3-1 kazanmıştı.