Vakıfbank, Kuzeyboru'ya set vermeden kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında VakıfBank, konuk olduğu Kuzeyboru'yu 3-0'lık set skoruyla mağlup etti.
Salon: Aksaray
Hakemler: İsmail Yıldırım, Ahmet Çenesiz
Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim)
VakıfBank: Xinyue, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Bosetti)
Setler: 22-25, 18-25, 21-25
Süre: 94 dakika
Salon: Aksaray
Hakemler: İsmail Yıldırım, Ahmet Çenesiz
Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim)
VakıfBank: Xinyue, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Bosetti)
Setler: 22-25, 18-25, 21-25
Süre: 94 dakika