Vakıfbank, Kuzeyboru'ya set vermeden kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında VakıfBank, konuk olduğu Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Vakıfbank, Kuzeyboru'ya set vermeden kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ocak 2025 15:39
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında VakıfBank, konuk olduğu Kuzeyboru'yu 3-0'lık set skoruyla mağlup etti.

Salon: Aksaray

Hakemler: İsmail Yıldırım, Ahmet Çenesiz

Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim)

VakıfBank: Xinyue, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Bosetti)

Setler: 22-25, 18-25, 21-25

Süre: 94 dakika

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery