VakıfBank deplasmanda set vermeden kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4.'lük serisinde VakıfBank deplasmanda THY'yi 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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VakıfBank deplasmanda set vermeden kazandı
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09 Nisan 2024 16:50
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4.'lük serisi ilk maçında Türk Hava Yolları'nı 3-0 yenen VakıfBank, seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşacak takımın sezonu 3. bitireceği serinin ikinci maçı 12 Nisan Cuma günü yapılacak.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Topal

Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Carneiro (Buse Kayacan Sonsırma, Melis Yılmaz, Derya Güç, Şeyma Ercan, Sıla Çalışkan, Alecrim)

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Caratasu, Frantti, Ogbogu (Ayça Aykaç, Aylin Acar)

Setler: 20-25, 19-25, 18-25

Süre: 78 dakika (24, 26, 28)

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