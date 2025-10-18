VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi ikinci hafta maçında sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Mehmet Gül, Aylin Turnaoğlu
VakıfBank: Dangubic, Berka Buse Özden, Boskovic, Derya Cebecioğlu, Ogbogu, Cansu Özbay (Aylin Acar, Ayça Aykaç, Nehir Kurtulan, Cazaute, Selin Yener, Aylin Uysalcan, Teixeira)
Beşiktaş: Cansu Aydınoğulları, Leyva, Meliushkyna, Szczurowska, İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel (Buse Sonsırma Kayacan, Selin Adalı, Buket Gülübay, Selin Adalı, Kullerkann, Kurilo, Ceren Karagöl, Zeynep Üzen)
Setler: 25-19, 25-16, 25-19
Süre: 90 dakika (31, 26, 33)
Vakıfbank, Beşiktaş'a karşı set vermeden galip!
VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi ikinci hafta maçında sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi ikinci hafta maçında sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı.
