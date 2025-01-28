Uyuşturucu kaçakçılığından tutuklanan Nainggolan serbest bırakıldı

Uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması kapsamında ülkesinde tutuklanan Belçikalı futbolcu Radja Nainggolan, kefaletle serbest bırakıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Uyuşturucu kaçakçılığından tutuklanan Nainggolan serbest bırakıldı
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28 Ocak 2025 23:45
Son güncelleme 28 Ocak 2025 23:46
Uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması kapsamında ülkesinde tutuklanan Belçikalı futbolcu Radja Nainggolan'ın kefaletle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Nainggolan'ın formasını giydiği Belçika 2. Lig takımı Lokeren'in başkanı Hans Van Duysen, futbolcusunun durumuyla ilgili olarak HLN Gazetesi'ne yaptığı açıklamada "Radja'nın kefaletle serbest bırakılmasının ardından henüz onunla konuşma fırsatımız olmadı. Tekrar özgür olduğu için mutluyuz ama henüz koşulları bilmiyorum. Sanırım öncelikle bu koşullar altında Futbol oynayabilir mi, oynayamaz mı onu anlamamız lazım. Şu anda bu henüz belli değil. Bu, kulüple hiçbir ilgisi olmayan özel bir mesele. Radja ile yakın zamanda tanıştım, önce gerçeklere dayanan dosyayı bilmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Belçikalı futbolcu Radja Nainggolan'ın Antwerp limanında gerçekleştirilen uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin yapılan soruşturmanın bir parçası olarak tutuklandığı belirtilmişti. Devam eden soruşturma kapsamında 30'dan fazla evde arama yapıldığı da aktarılmıştı.

1 HAFTA ÖNCE TRANSFER OLDU

İtalya'da Cagliari, Roma ve Inter, Belçika'da Antwerp gibi takımlarda oynayan 36 yaşındaki Nainggolan, geçtiğimiz hafta ikinci lig ekibi Lokeren-Temse'ye transfer oldu. Geçtiğimiz cuma günü yeni takımıyla ilk maçına çıkan tecrübeli futbolcu, Lokeren'in Lierse ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada gol attı.

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