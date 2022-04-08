USK Prag cephesi üzgün: 'Son çeyrekte bozulduk'

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Safiport'a 83-74 yenilerek yarı finalde elenen ZVVZ USK Prag Başantrenörü Natalia Hejkova, mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.



Hejkova, "İlk üç periyot çok iyi oynadık ama daha sonra kritik hatalar yaptık. Conde sakatlandıktan sonra seçeneklerimiz azaldı. Farklı şeyler denemek zorunda kaldık. Sonuçtan memnun değiliz ama pazar günkü üçüncülük maçına hazırlanmak durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.



Alyssa Thomas ise "İyi basketbol oynadık. Geçiş hücumlarında başarılıydık. Onlara pota altında sorun çıkardık. Ancak son periyotta ritmimizi kaybettik ve sahadan mağlup ayrıldık." şeklinde konuştu.





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