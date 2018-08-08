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Ünal Aysal, Galatasaray'ı 600 milyonluk yükten kurtardı!

Galatasaray'ın eski Başkanı Ünal Aysal'ın, 2014 yılında yüzde 77'lik döviz borcunu TL'ye çevirerek kulübü 600 milyonluk yükten kurtardığı öğrenildi.

Ünal Aysal, Galatasaray'ı 600 milyonluk yükten kurtardı!
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08 Ağustos 2018 05:49
Galatasaray'a 2011 ile 2014 yılları arasında başkanlık koltuğuna oturan Ünal Aysal'ın kulübü büyük bir yükten kurtardığı ortaya çıktı.

Kur artışı nedeniyle borçlarını ödemekte büyük zorluk çeken büyük kulüplerden G.Saray'da Ünal Aysal'ın 2014'te önemli bir harekete imza attığı öğrenildi.

Aysal kulübün borçları için başkanlığı zamanında Denizbank ile masaya oturduğu ve yüzde 77'si dolar, yüzde 23'ü TL olan borçları tam tersine çevirdi.

Uzun vadeli borçların ödenmesinde bankalarla anlaşarak yüzde 77'lik borcu o günün dolar kuru olan 2.06'ya sabitleyen Aysal, şu anda 5 lirayı geçen dolar kuruna göre G.Saray'ı yaklaşık 600 milyon lira borçtan kurtardı.

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