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Unai Emery'den Mesut Özil açıklaması

Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, son zamanlarda kadroya girmekte zorluk yaşayan Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Unai Emery'den Mesut Özil açıklaması
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21 Şubat 2019 17:09
Premier Lig takımlarından Arsenal'in teknik direktörü Unai Emery, Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil hakkında konuştu.

Mesut Özil'in geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Emery, ''Mesut'un geleceği kendi ellerinde. Daha sıkı çalışırsa, kendisine iyi bakıp daha az sakatlanırsa bizim için önemli bir oyuncu. Bu hafta çok iyi çalıştı ve ben de böyle devam etmesini istedim. Böyle çalışmaya devam ederse takıma yardımcı olabileceğini anlattım. Dediğim gibi çalışkan ve hasta olmayan Mesut, en iyi Mesut olur. Daha az hastalanırsa ve daha çok çalışırsa bu takımın gelecekte de önemli bir ismi olacaktır.'' sözlerini kullandı.

30 yaşındaki futbolcu, Arsenal'in oynadığı son 7 maçta sadece 1 kez forma şansı bulabilmişti.

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