Unai Emery'den Mesut Özil açıklaması

Premier Lig takımlarından Arsenal'in teknik direktörü, Türk asıllı Alman yıldızhakkında konuştu.Mesut Özil'in geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Emery, ''Mesut'un geleceği kendi ellerinde. Daha sıkı çalışırsa, kendisine iyi bakıp daha az sakatlanırsa bizim için önemli bir oyuncu. Bu hafta çok iyi çalıştı ve ben de böyle devam etmesini istedim. Böyle çalışmaya devam ederse takıma yardımcı olabileceğini anlattım. Dediğim gibiolur. Daha az hastalanırsa ve daha çok çalışırsa bu takımın gelecekte de önemli bir ismi olacaktır.'' sözlerini kullandı.30 yaşındaki futbolcu, Arsenal'in oynadığı son 7 maçta sadece 1 kez forma şansı bulabilmişti.