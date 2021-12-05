Ümraniyespor zirve yarışında yara aldı!

Spor Toto 1. Lig 14. hafta mücadelesinde Beypiliç Boluspor, deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.

, Fotoğraf; AA
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Ümraniyespor zirve yarışında yara aldı!
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05 Aralık 2021 15:28
Spor Toto 1. Lig 14. hafta mücadelesinde Bereket Sigorta Ümraniyespor sahasında Beypiliç Boluspor ile karşı karşıya geldi.

Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan Mücadeleyi Boluspor 2-1 kazandı. 

Konuk ekip Boluspor'a galibiyeti getiren golleri golü 11. dakikada Abdurrahman Canlı ve 90+1. dakikada Dejvi Bregu kaydederken, Ümraniye'nin tek golü Yacine Bammou'dan geldi.

Bu skorla Boluspor puanını 19'a yükseltirken, Ümraniyespor 27 puanda kaldı.

Boluspor 15. haftada Adanaspor'u konuk edecek. Ümraniyespor ise Balıkesir deplasmanına gidecek.


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