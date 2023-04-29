Ümraniyespor: "VAR kayıtları açıklansın"

Ümraniyespor kulübü, Alanyaspor maçı sonrası yaptığı paylaşımla karşılaşmanın VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ümraniyespor: 'VAR kayıtları açıklansın'
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29 Nisan 2023 00:57
Hangikredi Ümraniyespor, Alanyaspor mağlubiyeti sonrası yaptığı paylaşımla 'VAR kayıtları açıklansın' çağrısında bulundu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda 'Uzatmalarda gelen faul, uydurma bir faul ile iptal, imdada yetişen garip çizgili VAR, alelacele bitirilen maç' sözleri kullanılırken VAR kayıtlarının açıklanması gerektiği belirtildi.

İşte o paylaşım:

 

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