Ümraniyespor'un konuğu Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde HangiKredi Ümraniyespor, cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek.



Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.



Ligin 30. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e deplasmanda 4-2 mağlup olan Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar'la yollar ayrılırken, Beşiktaş maçı öncesinde Mustafa Er'le anlaşma sağlandı.



Geride kalan 28 lig maçında 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi alan kırmızı-beyazlılar, topladığı 23 puanla 18. sırada yer alıyor.



Ümraniyespor'da cezası sona eren Isaac Sackey, cumartesi maçta takımdaki yerini alabilecek.



Sarı kart sınırında olan Valentin Gheorghe ve Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş karşısında kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.



Sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Beşiktaş, sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.





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