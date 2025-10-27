Ümraniyespor: 'Küme düşme kaldırılmalıdır'

Trendyol 1. Lig takımlarından Ümraniyespor, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerin bahis skandalı açıklamasının ardından küme düşmenin kaldırılmasını talep etti.Ümraniyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Bahis skandalına karışan tüm hakemler derhal futboldan ihraç edilmelidir. Bu sezonun sportif bütünlüğü fiilen yok edilmiştir. Dolayısıyla küme düşme kaldırılmalıdır." denildi."Türk futbolu bugün tarihinin en karanlık, en utanç verici günlerinden birini yaşamaktadır.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın yaptığı açıklama,Tam 152 hakemin bahis oynadığı bilgisi,Bu itiraf, Türk futboluna kara bir leke olarak geçmiş, alın teriyle mücadele eden kulüplerin, oyuncuların, teknik ekiplerin emeğini hiçe saymıştır.Bu skandal, sadece hakemlerin değil, bu sistemi yıllardır koruyanların, göz yumanların, "görmedim, duymadım" diyenlerin de sorumluluğundadır.Ümraniyespor olarak, bu düzeni kabul etmiyoruz!Bu pisliğin üzeri bir kez daha örtülürse, futbolun geleceği tamamen yok olur!Bu nedenle açık ve net şekilde söylüyoruz:Türk futbolunda adalet yeniden tesis edilene kadar hiçbir takım, hiçbir camia kendini güvende hissetmeyecektir.Federasyonun yapısı, karar mekanizmaları, atama sistemi tamamen yenilenmeli, bağımsız ve tarafsız bir denetim süreci başlatılmalıdır.Bu kulübün mazisinde alın teri, mücadele ve gurur vardır.Ümraniyespor olarak, hakkımızı, emeğimizi, adaletimizi sonuna kadar savunacağız.Biz haklıyız, biz güçlüyüz, biz adalet istiyoruz!Bu kararlı ve cesur adımı atan Türkiye Futbol Federasyonumuzun sonuna kadar arkasındayız.Ümraniyespor Kulübü"