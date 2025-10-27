27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Ümraniyespor: "Küme düşme kaldırılmalıdır"

1. Lig ekip ekiplerinden Ümraniyespor, hakem skandalı sonrası küme düşmenin kaldırılmasını talep etti.

calendar 27 Ekim 2025 14:07 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2025 16:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Ümraniyespor: 'Küme düşme kaldırılmalıdır'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol 1. Lig takımlarından Ümraniyespor, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerin bahis skandalı açıklamasının ardından küme düşmenin kaldırılmasını talep etti.

Ümraniyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Bahis skandalına karışan tüm hakemler derhal futboldan ihraç edilmelidir. Bu sezonun sportif bütünlüğü fiilen yok edilmiştir. Dolayısıyla küme düşme kaldırılmalıdır." denildi.

İŞTE ÜMRANİYESPOR'UN AÇIKLAMASI...

"Türk futbolu bugün tarihinin en karanlık, en utanç verici günlerinden birini yaşamaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın yaptığı açıklama, futbolumuzun ne kadar çürüdüğünü, yıllardır üstü örtülen bir bataklığın artık gizlenemez hale geldiğini açıkça ortaya koymuştur.

Tam 152 hakemin bahis oynadığı bilgisi, artık hiçbir maçın, hiçbir kararın, hiçbir sonucun temiz olmadığını göstermektedir.

Bu itiraf, Türk futboluna kara bir leke olarak geçmiş, alın teriyle mücadele eden kulüplerin, oyuncuların, teknik ekiplerin emeğini hiçe saymıştır.

Bu skandal, sadece hakemlerin değil, bu sistemi yıllardır koruyanların, göz yumanların, "görmedim, duymadım" diyenlerin de sorumluluğundadır.

Bu saatten sonra kimse "futbolumuz temizdir" diyemez.

Bu saatten sonra kimse "adalet var" diyemez.

Ümraniyespor olarak, bu düzeni kabul etmiyoruz!

Bu pisliğin üzeri bir kez daha örtülürse, futbolun geleceği tamamen yok olur!
Bu nedenle açık ve net şekilde söylüyoruz:

Bahis skandalına karışan tüm hakemler derhal futboldan ihraç edilmelidir.

Bu sezonun sportif bütünlüğü fiilen yok edilmiştir.

Dolayısıyla küme düşme kaldırılmalıdır.

Türk futbolunda adalet yeniden tesis edilene kadar hiçbir takım, hiçbir camia kendini güvende hissetmeyecektir.

Federasyonun yapısı, karar mekanizmaları, atama sistemi tamamen yenilenmeli, bağımsız ve tarafsız bir denetim süreci başlatılmalıdır.

Bu çağrımız sadece Ümraniyespor için değil, Türk futbolu için yapılmış bir çağrıdır.

Bugün susanlar, yarın aynı adaletsizliğin mağduru olacaklardır.

Bu kulübün mazisinde alın teri, mücadele ve gurur vardır.

Biz bu mücadeleyi sadece kendi adımıza değil, Türk futbolunun onuru adına veriyoruz.

Ve açık söylüyoruz:

Adalet sağlanmadan hiçbir şey normalleşmeyecek.

Bu leke temizlenmeden futbolun adı bile anılmayacak.

Bu ülkede dürüst insanların, temiz futbol isteyenlerin sesi duyulana kadar biz susmayacağız!

Ümraniyespor olarak, hakkımızı, emeğimizi, adaletimizi sonuna kadar savunacağız.

Biz haklıyız, biz güçlüyüz, biz adalet istiyoruz!

Bu kararlı ve cesur adımı atan Türkiye Futbol Federasyonumuzun sonuna kadar arkasındayız.

Ümraniyespor Kulübü"





SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.