Ümraniyespor, Geraldo ile yollarını ayırdı

Süper Lige veda eden Ümraniyespor, Geraldo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Ümraniyespor, Geraldo ile yollarını ayırdı
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23 Mayıs 2023 17:00
Son güncelleme 23 Mayıs 2023 17:17
Süper Lige veda eden Ümraniyespor, Angolalı futbolcusu Geraldo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. 

Kulüpten yapılan açıklamada ''Kulübümüz, Geraldo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmış bulunmaktadır. Takımımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

Angolalı futbolcu bu sezon Ümraniyespor formasıyla çıktığı 31 karşılaşmada 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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