Ümraniyespor'da iki oyuncu kadro dışı

Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da Serkan Kırıntılı ve Yonathan Del Valle kadro dışı bırakıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ümraniyespor'da iki oyuncu kadro dışı
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15 Ocak 2023 23:52
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden HangiKredi Ümraniyespor'da iki futbolcu kadro dışı bırakıldı.

Ümraniyespor Kulübünün sosyal medya hebasından yapılan açıklamada, futbolcular Serkan Kırıntılı ve Yonathan Del Valle'nin yönetim kurulu ile teknik heyetin ortak kararıyla kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

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