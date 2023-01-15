Ümraniyespor'da iki oyuncu kadro dışı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden HangiKredi Ümraniyespor'da iki futbolcu kadro dışı bırakıldı.
Ümraniyespor Kulübünün sosyal medya hebasından yapılan açıklamada, futbolcular Serkan Kırıntılı ve Yonathan Del Valle'nin yönetim kurulu ile teknik heyetin ortak kararıyla kadro dışı bırakıldığı bildirildi.
Ümraniyespor Kulübünün sosyal medya hebasından yapılan açıklamada, futbolcular Serkan Kırıntılı ve Yonathan Del Valle'nin yönetim kurulu ile teknik heyetin ortak kararıyla kadro dışı bırakıldığı bildirildi.
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