Ümraniyespor, Alanya deplasmanında

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında HangiKredi Ümraniyespor, cuma günü Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.



Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.



Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen Ümraniyespor, 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 yenilgi sonucunda hanesine 23 puan yazdırabildi.



Ligdeki son 3 karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılan 18. sıradaki İstanbul temsilcisi, teknik direktör Mustafa Er yönetiminde çıkacağı ikinci maçta ilk galibiyetini almaya çalışacak.



Spor Toto Süper Lig'de oynadığı maçların 9'unu kazanan, 8'inde berabere kalan ve 13'ünden mağlup ayrılan Corendon Alanyaspor ise haftaya 35 puanla 11. basamakta girdi. Bu sezon 2 kez teknik direktör değişikliğine giden Alanyaspor, Ömer Erdoğan yönetiminde ilk kez sahaya çıkacak.



HangiKredi Ümraniyespor, sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanmıştı.





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