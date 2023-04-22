Ümraniye - Beşiktaş: İlk 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, HangiKredi Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak.Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak haftanın açılış müsabakası, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Orkun, Onur, Sackey, Glumac, Popov, Kartal, Avonou, Oğuz, Kayode, Geraldo, Umut.Mert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Salih, Cenk, Aboubakar, Redmond.Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda hanesine 59 puan yazdırarak maça 3. sırada çıkıyor.Yaptığı maçların 5'ini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 15'ini kaybeden Ümraniyespor haftaya 23 puanla 18. sırada girdi.Beşiktaş, ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan ve Şenol Güneş'in göreve başladığı mücadelede Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etmişti.Ümraniyespor'da cezası sona eren Isaac Sackey bu maçta takımdaki yerini alabilecek.Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlıkları olan Dele Alli ve Tayyip Talha dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sakatlığı düzelen Cenk Tosun'un ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Ümraniyespor karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta Galatasaray derbisinde oynayamayacak.Ümraniyespor'da ise sarı kart sınırında olan Valentin Gheorghe ve Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş karşısında kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta ikişer beraberlik ve yenilgiyle 2 puan alabilen HangiKredi Ümraniyespor ise teknik direktör değişikliğine gitti.İstanbul temsilcisi, Recep Uçar ile yollarını ayırması sonrası yeni teknik direktörü Mustafa Er yönetimindeki ilk randevusuna Beşiktaş karşısında çıkacak.