"EMRE BELÖZOĞLU DEVAM ETMELİYDİ"

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat, Emre Belözoğlu döneminin resmen sona ermesinin ardından sarı lacivertli takımın yeni teknik direktörü hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ümit Özat,ifadelerini kullandı.Ümit Özat ayrıca,açıklamasını yaptıÜmit Özat, Rafael Benitez iddiası öncesinde ise Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu için verilen kararın yanlış olduğunu belirterek, "Bir adamı seversiniz, sevmezsiniz ama Fenerbahçe'nin hocası olarak görevine bu sene de devam etmeliydi. Takımı en iyi o tanıyor" dedi.Ralf Rangnick iddialarına da değinen Ümit Özat, "Rangnick gelirse anahtarı ister, 200 milyon euro harcatır gider" açıklamasında bulundu