Ümit Özat: "Fenerbahçe'nin hocası %99 belli"

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat, Fenerbahçe'nin yeni hocasının Rafael Benitez olacağını iddia etti.

Haber; Sporx.com
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Ümit Özat: 'Fenerbahçe'nin hocası %99 belli'
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03 Haziran 2021 12:52
Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat, Emre Belözoğlu döneminin resmen sona ermesinin ardından sarı lacivertli takımın yeni teknik direktörü hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ümit Özat, "Benitez ve yardımcıları İstanbul'u soruyorlar, Fenerbahçe'yi soruyorlar. İhtimal çok yüksek" ifadelerini kullandı.

Ümit Özat ayrıca, "Almanya veya Portekiz ekolü değil. Benitez. Yüzde 99.9 Fenerbahçe'nin yeni hocası olacak" açıklamasını yaptı

"EMRE BELÖZOĞLU DEVAM ETMELİYDİ"

Ümit Özat, Rafael Benitez iddiası öncesinde ise Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu için verilen kararın yanlış olduğunu belirterek, "Bir adamı seversiniz, sevmezsiniz ama Fenerbahçe'nin hocası olarak görevine bu sene de devam etmeliydi. Takımı en iyi o tanıyor" dedi.

Ralf Rangnick iddialarına da değinen Ümit Özat, "Rangnick gelirse anahtarı ister, 200 milyon euro harcatır gider" açıklamasında bulundu



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