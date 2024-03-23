Ümit Milli Takımımız, Gürcistan'ı devirdi

Ümit Milli Takım, hazırlık maçında Gürcistan'ı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Ümit Milli Takımımız, Gürcistan'ı devirdi
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22 Mart 2024 22:24
Son güncelleme 23 Mart 2024 01:57
Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan maçı Ümit Milliler 2-1 kazandı. 

Takımımıza galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Semih Kılıçsoy ile 55. dakikada penaltıdan Bertuğ Yıldırım kaydetti. Gürcistan U21 takımının tek golü 58. dakikada Giorgi Abuashvili'den geldi. 

Takımımızda Erencan Yardımcı, karşılaşmanın 83. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Millilerimiz bir sonraki müsabakada, 26 Mart tarihinde Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçında İtalya U21 ile deplasmanda karşılaşacak.

Stat: Pendik

Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Çağrı Yıldırım, Emrah Akkaya

Türkiye: Doğan Alemdar, Uğur Kaan Yıldız (Dk. 73 Metehan Baltacı), Taha Altıkardeş, Ravil Tagir, Ahmetcan Kaplan, Yasin Özcan (Dk. 78 Kazımcan Karataş), Bartuğ Elmaz (Dk. 46 Emirhan İlkhan), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 78 Livan Burcu), Bertuğ Yıldırım (Dk. 78 Emircan Gürlük), Semih Kılıçsoy (Dk. 90+2 Vefa Temel), Enis Destan (Dk. 46 Erencan Yardımcı)

Gürcistan: Kharatishvili, Salukvadze, Goglichidze (Dk. 87 Egoyan), Ugrekhelidze (Dk. 46 Khvadagiani), Mamatsashvili (Dk. 46 Rukhadze), Gagnidze (Dk. 73 Gordeziani), Mamageishvili (Dk. 87 Zurabiani), Odisharia (Dk. 73 Sikharulashvili), Ogbaidze (Dk. 46 Tskhovrebashvili), Morchiladze (Dk. 46 Abuashvili), Kvernadze

Goller: Dk. 16 Semih Kılıçsoy, Dk. 55 Bertuğ Yıldırım (Penaltıdan) (Türkiye), Dk. 58 Abuashvili (Gürcistan)

Sarı kartlar: Dk. 28 Ugrekhelidze (Gürcistan), Dk. 86 Ravil Tagir, Dk. 88 Semih Kılıçsoy (Türkiye)

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