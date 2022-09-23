Ümit Milli Takım'da Tiago Çukur kadrodan çıkartıldı

İstanbul'da 27 Eylül Salı günü Gürcistan ile hazırlık maçı yapacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ay-yıldızlı ekipte sakatlığı bulunan Tiago Çukur aday kadrodan çıkarıldı.



Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve Belçika 2. Ligi takımlarından Dender'e kiralık olarak forma giyen Tiago Çukur'un sağ uyluk arka taraf kaslarındaki gerilme nedeniyle gerekli tedavisinin planlandığı bildirildi.



Genç futbolcunun aday kadrodan çıkarılması üzerine kamptan ayrıldığı kaydedildi.



Tiago Çukur ile A Milli Takım'a gönderilen Ravil Tagir'in yerine Ümit Milli Takım aday kadrosuna Galatasaray'dan stoper Metehan Baltacı ile Hollanda 2. Ligi takımlarından Roda'dan sol bek Ali Barak'ın alındığı belirtildi.





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