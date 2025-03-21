Uluslar Ligi'nde günün sonuçları!

2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'nde play-off ve çeyrek final ilk maçları sona erdi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Ligin play-off turunda 8, çeyrek final etabında ise 4 karşılaşma yapıldı.
A Ligi'ne yükselme mücadelesi veren A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turu ilk maçında ağırladığı Macaristan'ı 3-1 yenerek rövanş öncesi avantaj elde etti.
Rövanş maçlarının 23 Mart Pazar günü oynanacağı ligin A/B play-off turunda galip gelenler A Ligi'ne yükselecek, kaybeden ekipler ise yoluna B Ligi'nde devam edecek. B/C play-off eşleşmelerinde kazanan takımlar adlarını B Ligi'ne yazdıracak, kaybeden ülkeler ise C Ligi'nde yer alacak.
Play-off ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
A/B play-off
Türkiye-Macaristan: 3-1
Avusturya-Sırbistan: 1-1
Ukrayna-Belçika: 3-1
Yunanistan-İskoçya: 0-1
B/C play-off
Ermenistan-Gürcistan: 0-3
Bulgaristan-İrlanda: 1-2
Kosova-İzlanda: 2-1
Slovakya-Slovenya: 0-0
Çeyrek finaller
Ligde çeyrek final ilk maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
Danimarka-Portekiz: 1-0
Hırvatistan-Fransa: 2-0
Hollanda-İspanya: 2-2
İtalya-Almanya: 1-2
Hollanda ile İspanya arasındaki eşleşmenin galibi, Türkiye, Gürcistan ve Bulgaristan'ın bulunduğu 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'na dahil olacak.
Rövanş müsabakalarının 23 Mart Pazar günü oynanacağı çeyrek finallerde tur atlayan 4 takım, Haziran 2025'teki UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde şampiyonluk mücadelesi verecek.
Ligin play-off turunda 8, çeyrek final etabında ise 4 karşılaşma yapıldı.
A Ligi'ne yükselme mücadelesi veren A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turu ilk maçında ağırladığı Macaristan'ı 3-1 yenerek rövanş öncesi avantaj elde etti.
Rövanş maçlarının 23 Mart Pazar günü oynanacağı ligin A/B play-off turunda galip gelenler A Ligi'ne yükselecek, kaybeden ekipler ise yoluna B Ligi'nde devam edecek. B/C play-off eşleşmelerinde kazanan takımlar adlarını B Ligi'ne yazdıracak, kaybeden ülkeler ise C Ligi'nde yer alacak.
Play-off ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
A/B play-off
Türkiye-Macaristan: 3-1
Avusturya-Sırbistan: 1-1
Ukrayna-Belçika: 3-1
Yunanistan-İskoçya: 0-1
B/C play-off
Ermenistan-Gürcistan: 0-3
Bulgaristan-İrlanda: 1-2
Kosova-İzlanda: 2-1
Slovakya-Slovenya: 0-0
Çeyrek finaller
Ligde çeyrek final ilk maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
Danimarka-Portekiz: 1-0
Hırvatistan-Fransa: 2-0
Hollanda-İspanya: 2-2
İtalya-Almanya: 1-2
Hollanda ile İspanya arasındaki eşleşmenin galibi, Türkiye, Gürcistan ve Bulgaristan'ın bulunduğu 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'na dahil olacak.
Rövanş müsabakalarının 23 Mart Pazar günü oynanacağı çeyrek finallerde tur atlayan 4 takım, Haziran 2025'teki UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde şampiyonluk mücadelesi verecek.