Uluslar Ligi'nde günün sonuçları!

2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'nde play-off ve çeyrek final ilk maçları sona erdi.



Ligin play-off turunda 8, çeyrek final etabında ise 4 karşılaşma yapıldı.



A Ligi'ne yükselme mücadelesi veren A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turu ilk maçında ağırladığı Macaristan'ı 3-1 yenerek rövanş öncesi avantaj elde etti.



Rövanş maçlarının 23 Mart Pazar günü oynanacağı ligin A/B play-off turunda galip gelenler A Ligi'ne yükselecek, kaybeden ekipler ise yoluna B Ligi'nde devam edecek. B/C play-off eşleşmelerinde kazanan takımlar adlarını B Ligi'ne yazdıracak, kaybeden ülkeler ise C Ligi'nde yer alacak.



Play-off ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:



A/B play-off



Türkiye-Macaristan: 3-1



Avusturya-Sırbistan: 1-1



Ukrayna-Belçika: 3-1



Yunanistan-İskoçya: 0-1



B/C play-off



Ermenistan-Gürcistan: 0-3



Bulgaristan-İrlanda: 1-2



Kosova-İzlanda: 2-1



Slovakya-Slovenya: 0-0



Çeyrek finaller



Ligde çeyrek final ilk maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:



Danimarka-Portekiz: 1-0



Hırvatistan-Fransa: 2-0



Hollanda-İspanya: 2-2



İtalya-Almanya: 1-2



Hollanda ile İspanya arasındaki eşleşmenin galibi, Türkiye, Gürcistan ve Bulgaristan'ın bulunduğu 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'na dahil olacak.



Rövanş müsabakalarının 23 Mart Pazar günü oynanacağı çeyrek finallerde tur atlayan 4 takım, Haziran 2025'teki UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde şampiyonluk mücadelesi verecek.



