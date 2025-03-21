Uluslar Ligi'nde günün sonuçları!

UEFA Uluslar Ligi'nde Play-off ve çeyrek final ilk maçları tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Uluslar Ligi'nde günün sonuçları!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Mart 2025 01:11
2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'nde play-off ve çeyrek final ilk maçları sona erdi.

Ligin play-off turunda 8, çeyrek final etabında ise 4 karşılaşma yapıldı.

A Ligi'ne yükselme mücadelesi veren A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turu ilk maçında ağırladığı Macaristan'ı 3-1 yenerek rövanş öncesi avantaj elde etti.

Rövanş maçlarının 23 Mart Pazar günü oynanacağı ligin A/B play-off turunda galip gelenler A Ligi'ne yükselecek, kaybeden ekipler ise yoluna B Ligi'nde devam edecek. B/C play-off eşleşmelerinde kazanan takımlar adlarını B Ligi'ne yazdıracak, kaybeden ülkeler ise C Ligi'nde yer alacak.

Play-off ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

A/B play-off

Türkiye-Macaristan: 3-1

Avusturya-Sırbistan: 1-1

Ukrayna-Belçika: 3-1

Yunanistan-İskoçya: 0-1

B/C play-off

Ermenistan-Gürcistan: 0-3

Bulgaristan-İrlanda: 1-2

Kosova-İzlanda: 2-1

Slovakya-Slovenya: 0-0

Çeyrek finaller

Ligde çeyrek final ilk maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Danimarka-Portekiz: 1-0

Hırvatistan-Fransa: 2-0

Hollanda-İspanya: 2-2

İtalya-Almanya: 1-2

Hollanda ile İspanya arasındaki eşleşmenin galibi, Türkiye, Gürcistan ve Bulgaristan'ın bulunduğu 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'na dahil olacak.

Rövanş müsabakalarının 23 Mart Pazar günü oynanacağı çeyrek finallerde tur atlayan 4 takım, Haziran 2025'teki UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde şampiyonluk mücadelesi verecek.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery