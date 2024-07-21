Uli Hoeness'ten Alphonso Davies'e flaş eleştiri

Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness, takımın Kanadalı yıldızı Alphonso Davies'i ilginç bir şekilde eleştirdi.



Barcelona'nın 16 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal'ı öven Hoeness, "Lamine Yamal'ın sol ve sağ ayağıyla yaptığı şeyler inanılmaz. Keşke Alphonso Davies de aynı şeyleri yapabilse." sözlerini sarf etti.



Bayern Münih forması altında 195 maça çıkan Alphonso Davies, 11 gol attı ve 31 asist yaptı.





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