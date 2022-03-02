Ukraynalı stoper Rakitskiy Zenit'ten ayrıldı!

Rusya ekiplerinden Zenit'te forma giyen 32 yaşındaki stoper Yaroslav Rakitskiy, Rusya'nın, Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası kulübüyle olan sözleşmesini feshetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Ukraynalı stoper Rakitskiy Zenit'ten ayrıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mart 2022 17:54
Ukraynalı futbolcu Yaroslav Rakitskiy Rus ekibi Zenit'le olan sözleşmesini sonlandırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yaroslav Rakitsky'nin talebi üzerine onunla olan sözleşmemiz planlanandan önce feshedilmiştir." açıklaması yapıldı.

Ayrıca, "Yaroslav Rakitskiy'in ailesine ve arkadaşlarına içtenlikle esenlikler diliyor ve kendisini en yakın zamanda futbol sahalarında görmeyi umuyoruz." denildi.

Yaroslav Rakitskiy, bu sezon Zenit formasıyla çıktığı 23 maçta, 2 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.