Ukraynalı stoper Rakitskiy Zenit'ten ayrıldı!

Ukraynalı futbolcu Yaroslav Rakitskiy Rus ekibi Zenit'le olan sözleşmesini sonlandırdı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Yaroslav Rakitsky'nin talebi üzerine onunla olan sözleşmemiz planlanandan önce feshedilmiştir." açıklaması yapıldı.



Ayrıca, "Yaroslav Rakitskiy'in ailesine ve arkadaşlarına içtenlikle esenlikler diliyor ve kendisini en yakın zamanda futbol sahalarında görmeyi umuyoruz." denildi.



Yaroslav Rakitskiy, bu sezon Zenit formasıyla çıktığı 23 maçta, 2 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi.





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