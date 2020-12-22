Süper Lig'de 14. hafta maçında Atakaş Hatayspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Trabzonspor oldu.



İlk yarısında önemli bir pozisyonun olmadığı maçın ikinci yarısında özellikle ev sahibi Atakaş Hatayspor önemli pozisyonlar buldu. İkinci yarının ilk 15 dakikalık bölümünde Hatayspor birçok gol pozisyonu üretti. Ancak Uğurcan Çakır yaptığı 5 net kurtarışla gole izin vermedi. Trabzonspor, 74. dakikada Vitor Hugo'nun attığı golle galibiyete ulaştı.



Adana Demirspor ile oynanan kupa maçında iki gol atan Vitor Hugo, Hatayspor maçını da boş geçmedi 2 maçta 3 gole ulaştı.



Abdullah Avcı yönetiminde 6 lig maçında 4. galibiyetini alan Trabzonspor, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Bu 6 maçta 6 gol atan Trabzonspor, kalesinde 2 gol gördü.



Bu galibiyetin ardından Trabzonspor puanını 20'ye yükseltti. Sahasında bu sezon ilk kez mağlup olan Hatayspor 21 puanda kaldı.



Süper Lig'de hafta sonu Hatayspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor, Galatasaray'ı ağırlayacak.



ÖZKAN SÜMER İÇİN SAYGI DURUŞU



Bu arada karşılaşma öncesi, Türk futbolunun ve Trabzonspor'un efsanelerinden Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada sağ kanattan Akintola'nın ortasında Diouf, topa dokunamadı. Trabzonspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

5. dakikada ev sahibi ekibin atağında sol taraftan içeri sokulan Boupendza son çizgiye inmek isterken Edgar ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hataysporlu oyuncular bu pozisyonda penaltı bekledi. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, devam kararı verdi.

16. dakikada sol kanattan içeri gönderilen topu kontrol eden Nwakaeme, meşin yuvarlağı Djaniny'e aktardı. Djaniny'in boş pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Munir gole izin vermedi.

20. dakikada Atakaş Hatayspor'un atağında ceza sahası dışından Akintola'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

27. dakikada Ekuban'ın ortasında savunmanın arkasına sarkan Serkan Asan'ın ön direkte yerden kestiği topa, Flavio hareketlendi. Kaleci Munir son anda topu kontrol ederek tehlikeyi önledi.

42. dakikada Traore'nin derinlemesine pasıyla sol çaprazdan savunma arkasına sarkan Diouf, son çizgiye inmeden vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...



