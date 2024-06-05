Uğurcan Çakır için beklenti 10 milyon euro

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın ismi yaz transfer dönemi için birçok önemli ekiple anılıyor. Milli kaleci için son olarak Suudi Arabistan'dan yoğun bir ilgi söz konusu.
BERAT ÖZDEMİR'İN YANINA
Uzun süredir Arap kulüplerinin radarında olan Uğurcan Çakır için ilk somut hamleyi Al Ettifaq yapmaya hazırlanıyor. Berat Özdemir'i de kadrosunda bulunduran Al Ettifaq'ın, yakın zamanda Trabzonspor'a resmi teklif sunması bekleniyor.
MAAŞ 4 MİLYON EURO
Uğurcan için maaş olarak 4 milyon Euro civarında bir ücreti gözden çıkartan Suudi Arabistan ekibinin, önereceği bonservis bedeli merak konusu. Daha önce hedefini Avrupa olarak belirleyen ancak yüksek maaş teklifi sonrası kafası karışan Uğurcan'ın, Arabistan opsiyonuna sıcak baktığı öğrenildi.
BEKLENTİ 8-10 MİLYON EURO
Trabzonspor Yönetimi'nin, Uğurcan'ın olası satışından 8-10 milyon Euro civarı bir rakam beklediği gelen haberler arasında. [Karadeniz Gazetesi]
BERAT ÖZDEMİR'İN YANINA
Uzun süredir Arap kulüplerinin radarında olan Uğurcan Çakır için ilk somut hamleyi Al Ettifaq yapmaya hazırlanıyor. Berat Özdemir'i de kadrosunda bulunduran Al Ettifaq'ın, yakın zamanda Trabzonspor'a resmi teklif sunması bekleniyor.
MAAŞ 4 MİLYON EURO
Uğurcan için maaş olarak 4 milyon Euro civarında bir ücreti gözden çıkartan Suudi Arabistan ekibinin, önereceği bonservis bedeli merak konusu. Daha önce hedefini Avrupa olarak belirleyen ancak yüksek maaş teklifi sonrası kafası karışan Uğurcan'ın, Arabistan opsiyonuna sıcak baktığı öğrenildi.
BEKLENTİ 8-10 MİLYON EURO
Trabzonspor Yönetimi'nin, Uğurcan'ın olası satışından 8-10 milyon Euro civarı bir rakam beklediği gelen haberler arasında. [Karadeniz Gazetesi]
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