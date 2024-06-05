Uğurcan Çakır için beklenti 10 milyon euro

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Suudi Arabistan ekipleriyle adı geçen Uğurcan Çakır için 8-10 milyon euro bonservis bekliyor.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Uğurcan Çakır için beklenti 10 milyon euro
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Haziran 2024 14:54
Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın ismi yaz transfer dönemi için birçok önemli ekiple anılıyor. Milli kaleci için son olarak Suudi Arabistan'dan yoğun bir ilgi söz konusu.

BERAT ÖZDEMİR'İN YANINA

Uzun süredir Arap kulüplerinin radarında olan Uğurcan Çakır için ilk somut hamleyi Al Ettifaq yapmaya hazırlanıyor. Berat Özdemir'i de kadrosunda bulunduran Al Ettifaq'ın, yakın zamanda Trabzonspor'a resmi teklif sunması bekleniyor.

MAAŞ 4 MİLYON EURO

Uğurcan için maaş olarak 4 milyon Euro civarında bir ücreti gözden çıkartan Suudi Arabistan ekibinin, önereceği bonservis bedeli merak konusu. Daha önce hedefini Avrupa olarak belirleyen ancak yüksek maaş teklifi sonrası kafası karışan Uğurcan'ın, Arabistan opsiyonuna sıcak baktığı öğrenildi.

BEKLENTİ 8-10 MİLYON EURO

Trabzonspor Yönetimi'nin, Uğurcan'ın olası satışından 8-10 milyon Euro civarı bir rakam beklediği gelen haberler arasında. [Karadeniz Gazetesi]

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery