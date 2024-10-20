Uğur Meleke: 'Rafa Silva Beşiktaş'ın kalbi'

Spor yazarı Uğur Meleke, Beşiktaş'ın Uğur Meleke'yi 2-0 yendiği maçın ardından Rafa Silva hakkında açıklamalar yaptı.
İşte Uğur Meleke'nin açıklamaları;
"Rafa Silva, 10 numara mevkinde oynadığında oyunun tüm akışı değişiyor. Bir dönem Brezilya milli takımı için "Ronaldinho +10" diye bir reklam vardı. Çünkü Ronaldinho 10 numarada oynadığında tüm takımın performansına dokunur, herkesi mutlu eder ve oyunu tamamen değiştirdiği gibi Brezilya'yı da başka bir seviyeye taşırdı. Aynı etkiyi Barcelona'da da yaratıyordu. Beşiktaş'ta da Rafa Silva 10 numara oynayınca benzer bir etki ortaya çıkıyor. Takımda, Semih Kılıçsoy, Ernest Muçi, Ciro Immobile gibi oyuncuların performansları da değişiyor."
"Bugün, Rafa Silva 66 dakika boyunca 10 numara pozisyonunda oynadı ve Beşiktaş'ın oyununu tamamen değiştirdi. Ancak 66. dakikada Al Musrati oyuna girdikten sonra, Rafa yine sağ kanata kaydırıldı. Bu, geçmişte de gördüğümüz bir durum. Örneğin, Lugano, Ajax ve Gaziantep maçlarında da benzer şekilde Silva kanata çekildi."
"Rafa Silva'yı kanatta başlatmak veya maçın ilerleyen dakikalarında kanata çekmek, Hagi Galatasaray'dayken ya da Alex Fenerbahçe'deyken oyuna ön libero alıp onları kanata atmak gibi. O dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'nin teknik direktörleri, Hagi ve Alex'e bu şekilde yaklaşmadı. Rafa Silva'nın Beşiktaş'ta hak ettiği saygı çok daha büyük olmalı. Van Bronckhorst'a saygı duyuyorum ama Rafa Silva, Beşiktaş'ın kalbi ve takımın anahtar oyuncusu."
İşte Uğur Meleke'nin açıklamaları;
"Rafa Silva, 10 numara mevkinde oynadığında oyunun tüm akışı değişiyor. Bir dönem Brezilya milli takımı için "Ronaldinho +10" diye bir reklam vardı. Çünkü Ronaldinho 10 numarada oynadığında tüm takımın performansına dokunur, herkesi mutlu eder ve oyunu tamamen değiştirdiği gibi Brezilya'yı da başka bir seviyeye taşırdı. Aynı etkiyi Barcelona'da da yaratıyordu. Beşiktaş'ta da Rafa Silva 10 numara oynayınca benzer bir etki ortaya çıkıyor. Takımda, Semih Kılıçsoy, Ernest Muçi, Ciro Immobile gibi oyuncuların performansları da değişiyor."
"Bugün, Rafa Silva 66 dakika boyunca 10 numara pozisyonunda oynadı ve Beşiktaş'ın oyununu tamamen değiştirdi. Ancak 66. dakikada Al Musrati oyuna girdikten sonra, Rafa yine sağ kanata kaydırıldı. Bu, geçmişte de gördüğümüz bir durum. Örneğin, Lugano, Ajax ve Gaziantep maçlarında da benzer şekilde Silva kanata çekildi."
"Rafa Silva'yı kanatta başlatmak veya maçın ilerleyen dakikalarında kanata çekmek, Hagi Galatasaray'dayken ya da Alex Fenerbahçe'deyken oyuna ön libero alıp onları kanata atmak gibi. O dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'nin teknik direktörleri, Hagi ve Alex'e bu şekilde yaklaşmadı. Rafa Silva'nın Beşiktaş'ta hak ettiği saygı çok daha büyük olmalı. Van Bronckhorst'a saygı duyuyorum ama Rafa Silva, Beşiktaş'ın kalbi ve takımın anahtar oyuncusu."