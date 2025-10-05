Uğur Meleke: 'Mourinho ve Ali Koç enkaz bıraktı!'

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak zirve yarışında büyük bir darbe aldı.
Karşılaşmayı Uğur Meleke, değerlendirdi.
"MOURINHO VE ALİ KOÇ ENKAZ BIRAKTI"
Karşılaşmayı değerlendiren Meleke, "Jose Mourinho ve Ali Koç bir enkaz bıraktı. Mourinho'nun Fenerbahçe'si 100 milyon Euro'ya yakın bir para harcayıp daha işlevsiz bir takım bıraktı. Tedesco, maksimum verimi alacak 11'i yaratamıyor. Szymanski'nin koşu kalitesi, mücadelesi övülüyor ama katkı vermiyor. En-Nesyri, çağdaş futbola tepki olarak doğmuş. Musaba, Semedo'yu 6 kere geçti. Zevk için, eğlence için geçti Musaba." dedi.
"DOĞRU TEDAVİ YAPAN GÖRÜNÜMÜNDE DEĞİL"
Tedesco hakkında konuşan Meleke, "Tedesco da eldeki imkanlardan yararlanan, doğru tedavi yapan biri görünümünde değil. Kaotik ortamları görmemiş olması eldeki umutları da azaltıyor. Motivasyon yükselirse bireysel performanslar yükselir ve Fenerbahçe kazanır, düşerse kazanamaz. Performans devamlılığı sağlaması bu teknik direktörün bu uygulamalarıyla olmaz." ifadelerini kullandı.
