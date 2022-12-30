Uğur Meleke: 'Hayatımızdan 80 dakika çalındı'

Hürriyet gazetesi yazarı Uğur Meleke, bugünkü köşesinde Galatasaray'ın Sivasspor'u mağlup ettiği karşılaşmaya değindi.



Maçın çok fazla durduğunu ve seyir keyfinin yok olduğuna değinen Meleke, "Sivas-Galatasaray maçında hayatımızdan çalınan tam 80 dakikalık sürede 2004 yapımı efsanevi "Before Sunset" filminin tamamını izleyebilirdik mesela." dedi.



İşte Uğur Meleke'nin sözleri:



"Dün akşam üzeri oynanan Sivas-Galatasaray maçı brüt 114 dakika sürerken, top oyunda 49 buçuk dakika kalmış.



Yani saat 17'den 19:10'a kadar televizyon başında 2 saat 10 dakika kalıp, bunun 80 dakikasında futbol izlememişiz. Kabaca bir film süresi çalınmış hayatımızdan!



Benzer bir durum 111 dakika brüt, 50 dakika net oyun süresiyle Trabzon-Fenerbahçe maçında da söz konusuydu. Sivas-Galatasaray maçında hayatımızdan çalınan tam 80 dakikalık sürede 2004 yapımı efsanevi "Before Sunset" filminin tamamını izleyebilirdik mesela."





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