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UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev

FIFA kokartlı Türk hakemimiz Mete Kalkavan, UEFA tarafından Buducnost Podgorica - Trencin takımlarının oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu maçına atandı.

Kaynak: DHA
UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev
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11 Temmuz 2018 16:53
FIFA kokartlı hakemlerimizden Mete Kalkavan, 12 Temmuz Perşembe günü Karadağ'ın Buducnost Podgorica ile Slovakya'nın Trencin takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu maçını yönetecek.

Karadağ'ın Podgorica şehrinde bulunan Gradski Stadyumu'nda TSİ 21.30'da başlayacak karşılaşmada Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.

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