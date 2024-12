UEFA, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası organize edecek

UEFA, yeni sezonda uygulanacak Kadınlar Avrupa Kupası sistemiyle kadın futbolundaki gelirleri artırmayı hedefliyor. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin formatı değişirken, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası başlayacak.



Yeni sistemle ilk etapta 37,7 milyon avroluk gelir dağıtacak UEFA, sonraki etapta bu rakamın 46,7 milyon avroya çıkmasını öngörüyor. Tamamı kulüplere dağıtılacak olan bu para, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hak eden kulüpler, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalan takımlar ve yeni başlayacak UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'na katılan ekipler arasında paylaştırılacak.



2025'ten 2027'ye kadar lig aşamasından itibaren katılan kulüpler toplam 18,2 milyon avrodan yararlanacak. Bu rakam, 2027'den 2030'a kadar 24,1 milyon avroya yükselecek.



Hak edişlerin yüzde 50'si kulüplere katılım sağladıkları için ödenecek, geri kalan yüzde 50'si ise gösterilecek performansa bağlı bonus olarak dağıtılacak. Başlangıç ücretleri lig aşamasındaki 18 kulübün tamamı arasında eşit olarak paylaştırılacak ve her katılımcı 2025-2027 yılları arasında 505 bin avro ve 2027-2030 yılları arasında 670 bin avro kazanacak.



Şampiyon takımlar ilk iki sezonda 1 milyon 995 bin avro ve 2027-2028 sezonundan itibaren 2 milyon 800 bin avro net rakam kazanabilecek. Mevcut düzende şampiyon takımlar 1 milyon 410 bin avro kazanabiliyordu. Böylece rakamlarda iki sene sonunda yüzde 99'luk artış sağlandı.



Ayrıca UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi eleme turlarında elenen takımlar, 2025-2027 yılları arası 7,7 milyon avro ve 2027-2030 yılları arası 9,1 milyon avroya çıkacak rakamdan yararlanacak. Takımlar, ulaştıkları her tur için sabit bir miktar ve son pozisyonlarına göre bir performans bonusu alacak. UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'na ayrılan toplam rakam 2025-2027 yılları için 5,6 milyon avroya ulaşacak ve 2027-2030 yılları için de 6,2 milyon avroya yükselecek. Katılımcı kulüpler, ulaşılan her tur için sabit bir miktar kazanacak.