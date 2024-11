UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu gece ortalık yanacak

20.45 SLOVAN BRATISLAVA - MILAN

20.45 SPARTA PRAG - ATLETICO MADRID

23.00 BAYER LEVERKUSEN - SALZBURG

23.00 YOUNG BOYS - ATALANTA

23.00 BARCELONA - BREST

23.00 BAYERN MÜNİH - PSG

23.00 INTER - LEIPZIG

23.00 MANCHESTER CITY - FEYENOORD

23.00 SPORTING LIZBON - ARSENAL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta, birbirinden heyecan verici maçlarla devam edecek.İşte bu gece oynanacak maçlar öncesi takımlardan son haberler, gelişmeler ve muhtemel 11'ler:Slovan, 4. maç gününde Dinamo Zagreb'e evinde 4-1 yenilmesinin ardından bu sezon Devler Ligi'nde hala ilk puanlarını arayan beş takımdan biri. Atletico ve Bayern gibi takımlara karşı zorlu maçlar oynayacak olan Slovak ekibinin durumu oldukça zor ancak kaptanları Marko Tolic kendilerini geliştirmek için "daha tecrübeli takımlardan bir şeyler öğrenmeye başlamaları" çağrısında bulundu.Dolaylı olarak bahsettiği takımlardan biri, 4. maç gününde Bernabeu'da unutulmaz bir gece geçiren ve son şampiyon Real Madrid'i 15 yıl sonra ilk kez 3-1'lik haklı bir galibiyetle yenen Milan. Golcü oyuncu Alvaro Morata maçtan sonra "Sahada 11 aslan gibi oynadığımızda bizi herhangi bir takımın yenmesi zor" dedi ve Milan, Madrid'deki bu güzel oyunu tekrarlayabilirse lig aşamasında üst üste üçüncü galibiyetini kazanma yolunda ilerleyecek.* Bu iki takım en son 1992/93 sezonunda, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın Şampiyonlar Ligi'ne dönüştüğü ilk sezon karşılaştı. Milan, Bratislava'daki ilk maçın tek golünü Paolo Maldini...Takac; Blackman, Kashia, Bajric, Wimmer; Kucka, Savvidis; Barseghyan, Metsoko, Mak; StrelecMaignan; Emerson, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Rafael Leao; AbrahamPauschek, Tolic, ZuberoBennacer, Florenzi, Morata (cezalı)İlk iki maçında etkileyici bir şekilde dört puan toplayan Sparta Prag'ın formu, Manchester City'ye 5-0 mağlup olduktan sonra 4. maç gününde üst sıralarda yer alan Brest'e 2-1 yenilmesiyle düşüşe geçti. Teknik direktör Lars Friis, Brest maçının ardından yaptığı açıklamada, takımının temellere geri dönmesi gerektiğini vurguladı: "Hatalarla dolu bir maçtı, bu maçtan bir şey çıkaramadık, çünkü çok fazla hata yaptık. Kalitemiz ve karar verme mekanizmamız Şampiyonlar Ligi'nde olması gereken seviyede değildi."Çek şampiyonu, yedek oyuncu Angel Correa'nın maçın son vuruşuyla dramatik bir galibiyete imza attığı 4. maç gününde Paris'e karşı deplasmanda aldığı 2-1'lik muhteşem galibiyetle moral bulan Atletico karşısında hatalarının cezalandırıldığını görecek gibi görünüyor. Teknik Direktör Diego Simeone yedek oyuncularının etkisinden çok memnun olduğunu söyledi: "Samuel Lino, Correa ve Reinildo'yu oyuna alarak takımın enerjisini yeniden yükseltebildiğim için memnunum. Planımızdan sapmadık ve nasıl savunma yapmamız gerekiyorsa öyle savunma yaptık."Simeone üçüncü lig aşaması galibiyetini ararken kadrosunu yeniden tam olarak kullanabilir.* Sparta Prag, evinde oynadığı son 13 Avrupa kupası maçının sadece ikisini kaybetti (7G 4B 2M), Atletico ise Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı son 11 maçın sadece ikisini kazandı (2G 2B 7M).Vindahl; Vitik, Panak, Ross; Wiesner, Laçi, Kairinen, Rynes; Pesek, Haraslin; OlatunjiOblak; Azpilicueta, Gimenez, Witsel, Lenglet, Galan; Simeone, Barrios, Koke; Griezmann, AlvarezBirmancevic, Cobbaut, Imanol Garcia, Preciado, Sorensen, ZelenyLemar, Le Normand, MolinaLeverkusen kaybetmeye alışık değil. Xabi Alonso'nun takımı geçen sezonun başından bu yana sadece iki kez mağlubiyet tatmıştı ki 4. maç gününde Liverpool tarafından 4-0 mağlup edildiler. Robert Andrich bu maçta başarılı olacaklarını düşünüyor. Orta saha oyuncusu, "Oyun gerginleşmeye başladı ve Liverpool bizi yakaladı," dedi. "Yedi puan gayet iyi ve bize ilerlemek için her türlü şansı veriyor."Salzburg rakibinin bu başarısını biraz kıskanacaktır, ancak son olarak Feyenoord deplasmanında 3-1'lik güzel bir zafer elde ederek kendi umutlarına hayat verdiler. İki gollü forvet Karim Konate "Şimdi üç puanımız var, galip geldiğinizde daha fazlası için aç oluyorsunuz" dedi. "Turnuvanın başından beri maç kazanmayı bekliyorduk. Çalışmaya devam ettik ve her halükarda puan alacağımızı biliyorduk."* Salzburg Şampiyon Kulüpler Kupası / Şampiyonlar Ligi tarihinde (elemeler dahil) tam 100 maç oynadı. Bu sayıya ulaşan ilk Avusturya kulübü oldular.Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapie; Xhaka; Tella, Palacios, Aleix Garcia, Grimaldo; Schick, WirtzSchlager; Dedic, Piatkowski, Baidoo, Terzic; Gourna-Douath, Bidstrup, Clark; Nene, Konate, GloukhFrimpong (şüpheli), Adli, Belocian, Boniface, Hfmann, Mukiele, TerrierBlaswich, Kawamura, Kjaergaard, Morgalla, OkohYoung Boys, Shakhtar karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından hala ilk puanlarını arıyor ve bu kağıt üzerinde zor bir görev gibi görünse de antrenör Joel Magnin, talihlerindeki bir değişikliğin umutlarını ateşleyebileceği konusunda ısrar etti. "[Shakhtar karşısında] öne geçtik, ardından Loris Benito sakatlanan bir diğer önemli savunmacımız oldu ve hemen ardından golü yedik" dedi. Yine de gol yollarında kendilerini geliştirmeleri gerekecek, zira İsviçre ekibi Şampiyonlar Ligi'nde sadece bir kez gol sevinci yaşadı.Gian Piero Gasperini'nin takımı turnuvada oynadığı dört maçta henüz gol yemediği için Atalanta savunmasını aşmak zorlu bir görev olacak. Savunma oyuncusu Isak Hien de bu seriyi devam ettirmek istiyor. "İşin sırrı hepimizin her zaman takım savunmasına yardım etmesi" dedi. "Bu sadece biz savunma oyuncuları sayesinde değil, tüm ilk on bir ve oyuna giren herkes sayesinde oluyor. Tabloda biraz yukarılara tırmandık ama sadece birkaç puanımız var ve devam etmemiz gerekiyor."* Atalanta, Avrupa kupalarındaki son 12 deplasman maçında yenilmedi (7G 5B) ve bu maçların son yedisinin altısında kalesinde görmedi.Von Ballmoos; Blum, Lauper, Camara, Hadjam; Males, Niasse, Ugrinic, Virginius; Elia, IttenCarnesecchi; Toloi, Hien, Kossounou; Bellanova, Pasalic, De Roon, Ruggeri; Samardzic, Lookman; ReteguiBenito, Chaiwa, Conte, Janko, Pfeiffer, ZoukrouEderson (cezalı), Kolasinac, Scamacca, ZappacostaRobert Lewandowski, Barcelona'nın Kızılyıldız'ı 5-2 yendiği maçta iki gol daha atarak Şampiyonlar Ligi'nde 99 gole ulaştı. Teknik Direktör Hansi Flick, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'den sonra bu turnuvada 100'E ulaşan üçüncü oyuncu olmaya çalışan forvetini övgülere boğdu; "Lewandowski hırslı ve bu çok önemli" dedi. "Maçtan maça hep daha fazlasını istiyor ve bu nadir görülen bir şey."Yenilgisiz Brest, Lewandowski'nin karşısında duruyor ve Fransız ekibi Sparta Prag'ı 2-1 mağlup ederek puan tablosunda İspanyol devlerinin üstünde yer aldı. Defans oyuncusu Kenny Lala, Avrupa'nın devlerinin turnuvaya ilk kez katılan bu takımın farkına varması için burada tarihi bir skor almaları gerektiğine inanıyor. "Sıralamadaki durumumuz çok iyi. Baskı altında değiliz ve hakkımızda fazla konuşulmuyor ama bence bu yakında değişebilir."* Barcelona ikinci kez üst üste üç Şampiyon Kulüpler Kupası / Şampiyonlar Ligi maçında (tüm turlarda) dört ya da daha fazla gol attı. Bunu daha önce 1959/60 sezonunda başarmışlardı.Pena; Kounde, Cubarsi, Martinez, Fort; Casado, Pedri; Yamal (Fermin), Olmo, Raphinha; LewandowskiBizot; Lala, Chardonnet, Le Cardinal, Haidara, Camara, Fernandes, Magnetti, Doumbia, Ajorque, Sima: Yamal (şüpheli), Araujo, Balde, Bernal, Christensen, Fati, Ferran Torres, GarciaLees-Melou, LockoJamal Musiala'nın golü, Bayern'in 4. maç gününde Benfica'yı geçmesi için yeterliydi ve milli hücum oyuncusu, bu sefer başka bir yüksek profilli rakip Münih'e gelirken böyle zor maçları kazanmanın önemli olduğuna inanıyor. "Üç puan almak çok önemliydi" dedi. "Her maçı dört ya da beş golle kazanmak zorunda değiliz. Bazen 1-0 yeterlidir. Sabırlı olmak zorundaydık. Şimdi yolumuza devam ediyoruz ve bir sonraki maça bakıyoruz."Paris, Atletico'ya son anda yenilerek elenme potasına girdi ve Marquinhos kendilerini köşeye sıkıştırdıktan sonra reaksiyon göstermeleri gerektiğini söyledi. "Hala yeterince etkili değiliz. Büyük maçlarda, büyük oyunculara karşı, cezalandırılabilirsiniz" dedi. "Hala oynamamız gereken büyük maçlar var ve üst tura çıkmak için puanlar almak zorundayız. Evimizden uzakta puan aramak zorundayız ve bunun ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Ancak bize dağıtılan kartları oynayacağız. Kendimizi geliştirmemiz gereken yer, küçük detaylar."* Bayern Münih, Aralık 2013'te Manchester City'ye karşı 3-2 kaybettiğinden beri evinde oynadığı 32 Şampiyonlar Ligi grup aşaması / lig aşaması maçında yenilmedi (30G 2B).Neuer; Guerreiro, Kim, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Musiala, Olise; KaneDonnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (Zague); Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Dembele, Asensio, BarcolaIto, Palhinha, Pavlovic, Stanisic, UlreichNuno Mendes (şüpheli), Gonçalo Ramos, Hernandez, Kimpembe, MayuluAtalanta ile birlikte Inter, Arsenal karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyetin ardından lig aşamasında henüz gol yemeyen diğer bir takım ve Lautaro Martinez'e göre bu, şu ana kadarki performanslarının en büyük artılarından biri. Arjantinli forvet "Hiç gol yemedik ve bu olumlu çünkü Serie A'da çok fazla gol yedik" dedi. "Mutluyuz ama seviyeyi yükseltmeye devam etmeliyiz. Her şeyi istiyoruz, bu kulübün tarihi bunu söylüyor. Ben her şeyi kazanmak istiyorum."Buna karşılık Leipzigli Christoph Baumgartner, Celtic'e 3-1 yenilerek turnuvada üst üste dördüncü kez kaybetmelerinin ardından hataya yer olmadığını dile getirdi. "Artık ilerlemek bizim için çok zor olacak," dedi orta saha oyuncusu. "Üç maçtır öndeyiz ama yine de kaybediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde yaptığımız hataları yaparsanız bundan kurtulamaz, cezasını çekersiniz."* Inter evinde oynadığı 11 Şampiyonlar Ligi maçında yenilmedi (9G 2B) ve bu maçların 9'unda kalesini gole kapadı.Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro MartinezGulacsi; Geertruida, Orban, Lukeba, Henrichs; Vermeeren, Haidara; Baumgartner, Nusa; Openda, SeskoAcerbi, Hakan ÇalhanoğluBitshiabu, Eljif Elmas, Klostermann, Poulsen, Raum, Schlager, Xavi SimonsPep Guardiola'nın takımı, Portekizli teknik adamın Gök Mavililerin ezel, rakibi Manchester United'daki görevine başlamadan önceki son iç saha maçında Ruben Amorim ve Sporting Lizbon takımı tarafından 4-1'lik bir yenilgiye uğratıldı. Phil Foden'in erken golü, Viktor Gyökeres'in hat-trick'inin ardından belirsizliğe gömülürken Guardiola sahanın her iki ucunda da keskinlik eksikliğinden yakındı. "Yeterince keskin değildik," dedi 53 yaşındaki teknik adam. "Topu bu kadar kolay kaptırdığınızda, geçişler rakip için büyük fırsat olacaktır."5. maç günündeki rakipleri Feyenoord da kendi sahasında Salzburg'a 3-1 kaybettikten sonra toparlanmaya çalışıyor. Defans oyuncusu David Hancko "Bu büyük bir hayal kırıklığı çünkü bu maçın üst tura çıkma şansımız için çok önemli olduğunu düşünüyorduk" dedi. Rotterdam ekibi, Man City ile daha önce oynadığı iki karşılaşmayı da kaybetmiş, 2017/18 Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında deplasmanda 1-0, evinde ise 4-0 mağlup olmuştu.* Manchester City, UEFA turnuvalarında Hollanda takımlarına sadece bir kez mağlup oldu, diğer altı karşılaşmada dört galibiyet ve iki beraberlik aldı.Ederson; Walker, Akanji, Stones, Ake; Nunes, Lewis; Savinho, De Bruyne, Foden; HaalandWellenreuther; Nieuwkoop, Trauner, Hancko, Smal; Zerrouki, Milambo, Hwang; Paixao, Carranza, IvanusecDoku (şüpheli), Bobb, Dias, Kovacic, RodriGimenez (şüpheli), Bueno, Hartman, Lotomba, Nadje, Osman, Timber, UedaJoao Pereira'nın Şampiyonlar Ligi'nde dizginleri Ruben Amorim'den devralırken doldurması gereken büyük görevleri var. Selefi, Portekiz kulübünü lig aşaması tablosunda ikinciliğe taşıyarak üç galibiyet ve bir beraberlikle namağlup bir derece elde etti. Amorim'in 4. maç gününde ev sahibi Manchester City'yi 4-1 ile eli boş göndermesinin ardından geçen sezonun Premier Lig ikincisi ile karşılaşacak olan 40 yaşındaki teknik adamın ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesi de zorlu olacak. Ayrılan teknik direktör, Jose Alvalad Stadyumu'ndaki son maçının ardından "Sanırım vedamın böyle olması gerektiği kaderimizde yazılmıştı" dedi. Pereira, Amorim'in peri masalı gibi vedasına eşdeğer bir başlangıç yapmayı umacak.Kaptan Martin Ödegaard'ın ayak bileğindeki sakatlıktan dönmesi, Arsenal'in 4. maç gününde San Siro Stadyumu'nda Inter'e mağlup olduğu bulutlu bir günde umut ışığı oldu. Norveçli yıldız, Hakan Çalhanoğlu'nun ilk yarıda attığı penaltı golünün ardından Arsenal'in eşitlik arayışlarına yardımcı olmak için maçın uzatma dakikalarında oyuna dahil oldu ancak sonuç alamadı. Kanat oyuncusu Gabriel Martinelli "Futbol böyledir, bazı iyi fırsatlar yarattık ama topu ağlara gönderemedik" dedi.* Sporting Lizbon ve Arsenal'in son karşılaşması, 2023 yılında UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda gerçekleşmiş ve Portekiz ekibi penaltılarla turu geçmişti.Israel; St. Juste, Diomande, Inacio; Catamo, Hjulmand, Morita, Quenda; Edwards, Trincao, GyökeresRaya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Ödegaard, Partey, Rice; Saka, Havertz, MartinelliDebast (şüpheli), Nuno Santos, Pedro Gonçalves, QuaresmaWhite