İstanbul'da 10 Haziran'da yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde düzenlenen UEFA Şampiyonlar Festivali'nin açılışı töreni yapıldı.



Yenikapı Festival Park'ta gerçekleştirilen açılışta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop yer aldı.



UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının da getirildiği etkinlik alanında açıklamada bulunan Büyükekşi, kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonun İstanbul'da düzenlenmesinin önemine değindi.



Kupanın tanıtım açısından da çok değerli olduğunun altını çizen Büyükekşi, "Milyarlarca insan bu maçı cumartesi gecesi stattan ve televizyondan izleyecek. Türkiye'nin bilim, sanat ve sporla anılması son derece önemli. İstanbul'un bu şekilde dünyanın gündemine gelmesini de çok önemli buluyoruz." ifadelerini kullandı.



Büyükekşi, 2028 veya 2032 Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesini istediklerini vurgulayarak, "İnşallah özellikle futbolla iç içe olan Sayın Cumhurbaşkanı'mız cumartesi günü (UEFA Başkanı) Aleksander Ceferin'i kabul edecek. Bu turnuvanın finalinin İstanbul'da yapılmasının önemi bir kat daha fazla. Bu turnuva, 2028 veya 2032 Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi adına bir turnusol kağıdı olacak. Onun ilk denemesi olacak. O yüzden çok önemsiyoruz." diye konuştu.



Uzun süredir UEFA ile yoğun bir çalışma yürüttüklerini ve 100 binden fazla insanı ağırlamayı beklediklerini dile getiren Büyükekşi, şunları kaydetti:



"Yenikapı önemli bir etkinlik alanı. Dört gün boyunca burada çok güzel etkinlikler olacak. Yerli ve yabancı sanatçılar, şöhretler karması maçları olacak. Bütün vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum. Tüm etkinlikler ücretsiz. Bu etkinlikte bu hummalı çalışmayı gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Valiliğine çok teşekkür ediyorum. Bizim için önemli olan finalin İstanbul'da yapılması. Kupayı daha da önemli hale getiren, Manchester City'nin kaptanı İlkay (Gündoğan) Türk, Inter'in kaptanı Hakan (Çalhanoğlu), A Milli Takım'ımızın da kaptanı. Gönül bir centilmenin kazanmasını arzu ediyor. Kim kazanırsa kazansın bu kupa bir Türk kaptanın elinde yükselecek. Biz ikisiyle de gurur duyarız. Yapmamız gereken onları alkışlamak."



ALTINTOP: ''BURADA OLMAK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ''



Hamit Altıntop, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da oynanacak olmasının kendisini çok heyecanlandırdığını dile getirdi.



Finalin, gelecek nesillere bir motivasyon kaynağı olacağına inandığını aktaran Altıntop, "Burada olmak bizim için çok önemli. İstanbul'u Şampiyonlar Ligi finaliyle bağdaştırmak ve burada iki gün sonra finalin olması beni şahsi olarak çok heyecanlandırıyor. Bu, dünyanın en iyi finali. Gelecek nesillere bir motivasyon kaynağı olacağına inanıyorum. Dünyanın en iyi takımlarını burada ağırlamak ve bu finale canlı şahit olmak çok değerli. Umarım 2005 gibi çok güzel, heyecanlı bir final olur ve futbol kazanır." şeklinde görüş belirtti.



Manchester City ve Inter'in çok iyi futbol oynadığını dile getiren Altıntop, sözlerini şöyle tamamladı:



"Inter çok iyi defans yapan bir takım. Manchester City ise ofansta iyi şekilde hücum gücü olan bir takım. Favori Manchester City. Bu bir gerçek ama ben sahada kendim şahit oldum 2010'da. Inter'e karşı biz favoriydik. Inter; takım oyunuyla, çok iyi defans yaparak, hücumda kaliteli oyuncularıyla bizi maalesef o gün mağlup etti. Ben yarı yarıya diyorum. Gönlüm Inter'den yana çünkü Hakan Çalhanoğlu milli takımımızın kaptanı. O kupayı kazanıp, umarım (bunu başaran) ilk Türk olur. Bunun altında farklı bir duygum var. Projem var diyeyim. Hakan ile Türk futboluna idol bir karakter, rol model oyuncu inşa edebiliriz. En önemlisi futbol kazansın, güzel bir oyun izleyelim."



Açılış töreninin ardından dünyaca ünlü eski Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder de FedEX standına gelerek hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.









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