UEFA Konferans Ligi'nde toplu sonuçlar!

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk ayağı, 4 maçla sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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UEFA Konferans Ligi'nde toplu sonuçlar!
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07 Mart 2025 01:51
Son güncelleme 07 Mart 2025 01:52

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk ayağı, 4 karşılaşmayla tamamlandı. 

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun son 16 turunda, TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmalar sona erdi. 

Müsabakaların rövanşları, 13 Mart Perşembe günü oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Jagiellonia (Polonya)-Cercle Brugge (Belçika): 3-0

Celje (Slovenya)-Lugano (İsviçre): 1-0

Borac (Bosna Hersek)-Rapid Wien (Avusturya): 1-1 

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Djurgarden (İsveç): 1-0

 


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