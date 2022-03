UEFA Finansal Fair Play'de değişiklikler yapacak

Son yıllarda sorgulanır hale gelen UEFA'nın kulüpler için uyguladığı Financial Fair Play kuralında değişiklikler yapılacağı belirtildi.



New York Times'ın haberine göre UEFA'nın uzun süredir üzerinde değişiklik yapmaya çalıştığı Financial Fair Play kurallarında son noktaya geldiğini yazdı. Başkan Aleksander Ceferin'in önderliğinde yapılması planlanan değişikliğe göre kulüpler, üç sezon boyunca elde ettiği gelirlerin yüzde 70'inden fazlasını harcayamayacak. Ancak bu sınırlama getirilirken maaş ödemelerinde herhangi bir sınırlama olmamasının planlandığı belirtiliyor.



Yeni sistemin üç yıl boyunca deneme aşamasında olacağı, ardından kalıcı olarak UEFA tarafından zorunlu hale getirileceği ifade ediliyor.



Ayrıca haberde kulüplerin belirli bir süre tam sağlıklı mali yapıda olması durumunda ekstra harcama limitleri tanınması konusunda mutabakata varıldığı da yazıldı.





