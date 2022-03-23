UEFA Finansal Fair Play'de değişiklikler yapacak

UEFA, Finansal Fair Play kurallarında yakın zaman içerisinde değişiklikler yapma kararı aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
UEFA Finansal Fair Play'de değişiklikler yapacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Mart 2022 03:17
Son yıllarda sorgulanır hale gelen UEFA'nın kulüpler için uyguladığı Financial Fair Play kuralında değişiklikler yapılacağı belirtildi.

New York Times'ın haberine göre UEFA'nın uzun süredir üzerinde değişiklik yapmaya çalıştığı Financial Fair Play kurallarında son noktaya geldiğini yazdı. Başkan Aleksander Ceferin'in önderliğinde yapılması planlanan değişikliğe göre kulüpler, üç sezon boyunca elde ettiği gelirlerin yüzde 70'inden fazlasını harcayamayacak. Ancak bu sınırlama getirilirken maaş ödemelerinde herhangi bir sınırlama olmamasının planlandığı belirtiliyor.

Yeni sistemin üç yıl boyunca deneme aşamasında olacağı, ardından kalıcı olarak UEFA tarafından zorunlu hale getirileceği ifade ediliyor.

Ayrıca haberde kulüplerin belirli bir süre tam sağlıklı mali yapıda olması durumunda ekstra harcama limitleri tanınması konusunda mutabakata varıldığı da yazıldı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.