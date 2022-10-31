UEFA'dan Maxi Gomez'e ağır ceza

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek için 3 Kasım Perşembe günü Ferencvaros ile oynayacak olan Trabzonspor, Maxi Gomez'den ağır darbe aldı. UEFA Kontrol ve Disiplin Kurulu, Uruguaylı futbolcuyu kırmızı kart nedeniyle üç maçla cezalandırıldı.

Haber; medyafaresi.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
UEFA'dan Maxi Gomez'e ağır ceza
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ekim 2022 10:16
Monaco ile oynanan ve 3-1 yenilgiyle sonuçlanan karşılaşmanın 11. dakikasında rakibine yaptığı kural dışı hareketten kırmızı kart gören Maxi Gomez'e üç karşılaşmadan men cezası verildiği ortaya çıktı.

Bordo-mavililerin bundan sonra oynadığı Monaco ve Kızılyıldız karşılaşmalarında forma giyemeyen golcünün Ferencvaros karşılaşmasında görev yapıp yapmayacağı bugün belli olacak.

Trabzonspor, yıldız futbolcunun cezasının ağır olduğunu belirterek, 3 maçlık cezaya itiraz etti. UEFA Tahkim Kurulu'na giden bordo-mavililerin durumu bugünkü toplantıda belli olacak.

Tahkim, cezayı indirirse Maxi Gomez perşembe günü forma giyebilecek. Aksi takdirde forma yine Umut Bozok'ta olacak.

 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ