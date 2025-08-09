UEFA'dan Beşiktaş'a ceza!

Beşiktaş, Shaktar Donetsk maçında yaşanan olaylar yüzünden UEFA tarafından para cezasına çarptırıldı.
UEFA, Beşiktaş'a; Shakhtar Donetsk ile oynanan maçta merdivenler bloke edildiği için 8 bin euro, meşale yakmak ve sahaya yabancı madde atılmasından dolayı ise 60 bin euro para cezası verdi.
Bu cezalar ile birlikte Beşiktaş'ın kasasından toplam 68 bin euro çıkmak zorunda kalacak
UEFA, Beşiktaş'a; Shakhtar Donetsk ile oynanan maçta merdivenler bloke edildiği için 8 bin euro, meşale yakmak ve sahaya yabancı madde atılmasından dolayı ise 60 bin euro para cezası verdi.
Bu cezalar ile birlikte Beşiktaş'ın kasasından toplam 68 bin euro çıkmak zorunda kalacak