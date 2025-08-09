12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
5-1
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
5-0
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
5-2
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
2-1
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
2-0
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
3-2
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
1-048'
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
1-051'
12 Ağustos
Benfica-Nice
1-021'
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
0-023'
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
6-5
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
3-0

UEFA'dan Beşiktaş'a ceza!

Beşiktaş'a Shaktar Donetsk maçında merdivenlerin bloke edilmesi ile sahaya meşale ve yabancı madde atılması nedeniyle para cezası verildi.

09 Ağustos 2025
Beşiktaş, Shaktar Donetsk maçında yaşanan olaylar yüzünden UEFA tarafından para cezasına çarptırıldı.

UEFA, Beşiktaş'a; Shakhtar Donetsk ile oynanan maçta merdivenler bloke edildiği için 8 bin euro, meşale yakmak ve sahaya yabancı madde atılmasından dolayı ise 60 bin euro para cezası verdi.

Bu cezalar ile birlikte Beşiktaş'ın kasasından toplam 68 bin euro çıkmak zorunda kalacak
