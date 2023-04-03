Eski NBA koçları Ime Udoka ve Frank Vogel'ın, Houston Rockets'a gelecek sezon koçluk yapabilecek isimler arasında oldukları iddia edildi.



ESPN 97.5 Houston muhabiri John Granato, Udoka, Vogel ve Kenny Atkinson gibi isimlerin, Rockets'ın gelecek sezonki başantrenörlük adaylığı için gözlemlenmesi gereken isimlerden bazıları olduğunu açıkladı.



Hem Granato hem de Zierlein, Rockets'ın şu anki baş antrenörü Stephen Silas'ın disiplinci yaklaşımının ve savunma vurgusunun eksikliğini tartışırken, Granato, bu üç ismin yakın zamanda birçok sohbette adının geçtiğini söyledi:



"Bazı adaylar var. İzlenmesi gereken bir isim Frank Vogel. Frank Vogel harika bir koç, eleştiriye açık, oyuncularını sorumlu tutacak ve onlara sahip çıkacak bir adam. Ime Udoka da aynı şekilde. Kenny Atkinson da dikkat edilmesi gereken bir isim. Rockets'la bağlantıları var ve şu anda Golden State'te, asistan olarak Steve Kerr'ün altında. Bunlar, organizasyonun içinde ve dışında duyduğum fısıltılardan bazı isimler."





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