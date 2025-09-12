Houston Rockets başantrenörü Ime Udoka, Alperen Şengün'ün EuroBasket 2025 performansına övgüler yağdırdı.Alperen, turnuvada sergilediği çok yönlü oyunuyla dikkatleri üzerine çekerken, Udoka da oyuncusunun uluslararası arenadaki gelişimini memnuniyetle karşıladığını belirtti.Sports Illustrated'tan Lachard Binkley'e konuşan Udoka, ClutchPoints aracılığıyla şu ifadeleri kullandı:Şengün, Türkiye'nin A Grubu'ndaki namağlup performansının merkezinde yer aldı. Milli takım gruptaki tüm maçlarını kazanarak 5-0'lık derece elde etti ve bu süreçte Sırbistan karşısında aldığı kritik galibiyetle güç gösterisi yaptı. Türkiye, eleme turlarında İsveç ve Polonya'yı mağlup ederek bu akşam 21.00'de Giannis Antetokounmpo liderliğindeki Yunanistan ile yarı finalde karşılaşma hakkı kazandı.Turnuva genelinde yedi maça çıkan Şengün, 21.6 sayı, 10.9 ribaund ve 7.1 asist ortalamalarıyla oynarken, saha içinden yüzde 59.6 isabet oranı yakaladı. Ayrıca toplam 2.7 top çalma ve blok istatistiğine ulaşarak savunmadaki etkisini de ortaya koydu.Şengün'ün en dikkat çekici performansı Sırbistan karşısında geldi. 36 dakika sahada kalan genç yıldız, 28 sayı, 13 ribaund ve 8 asist üreterek Türkiye'nin 95-90'lık galibiyetinde başrol oynadı ve grubun liderlik koltuğunu garantiledi.Türkiye'nin başarısında Şengün'ün çok yönlülüğü kritik rol oynadı. Potaya yakın bölgelerde yüksek yüzdeli isabet bulurken, orta mesafeden hücum ederek ve faul çizgisinden yüzde 76.7 ile serbest atış isabeti sağlayarak rakip savunmaları zor durumda bıraktı. Pasör olarak da turnuvaya damga vuran Şengün, şu ana kadar toplam 50 asist yaptı.Rockets formasıyla geçtiğimiz sezon 19.1 sayı, 10.3 ribaund ve 4.9 asist ortalamalarıyla oynayan Şengün, kariyerinin ilk playoff tecrübesinde ise yedi maçta 20.9 sayı ve 11.9 ribaund istatistikleriyle dikkat çekmişti.Udoka, FIBA organizasyonundaki gelişimin Houston'ın oyun planına doğrudan yansıyabileceğini vurguladı. Genç oyuncunun farklı savunma düzenlerine karşı geliştirdiği oyun kurma becerisinin yanı sıra, maçların kritik anlarında yaptığı savunma katkılarının da gelişiminde büyük rol oynadığını belirtti.Türkiye, yarı finalde Şengün'ün karşısına turnuvanın en zorlu rakiplerinden biri olan Antetokounmpo'yu çıkaracak. Bu mücadele, Avrupa basketbolunun en üretken iki uzununu karşı karşıya getirecek ve EuroBasket finali biletinin sahibini belirleyecek.