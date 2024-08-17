U20 Kadın Voleybol Milli Takımı'nın finaldeki rakibi İtalya!

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek Avrupa şampiyonasında finale yükseldi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda grubunu 7'de 7 yaparak lider bitiren ay-yıldızlılar, yarı finalde Polonya'nın karşısına çıktı.
Milli takım, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da oynanan maçı 25-14, 22-25, 25-17 ve 25-18 set sonuçlarıyla kazandı.
Şampiyonadaki 8. maçından da galip ayrılan Türkiye, bugün TSİ 18.30'da başlayacak finalde, İtalya ile karşılaşacak.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda grubunu 7'de 7 yaparak lider bitiren ay-yıldızlılar, yarı finalde Polonya'nın karşısına çıktı.
Milli takım, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da oynanan maçı 25-14, 22-25, 25-17 ve 25-18 set sonuçlarıyla kazandı.
Şampiyonadaki 8. maçından da galip ayrılan Türkiye, bugün TSİ 18.30'da başlayacak finalde, İtalya ile karşılaşacak.
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