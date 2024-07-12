U20 Kadın Basket Milli Takımı, Fransa engelini aşamadı

FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye, Fransa'ya 67-66 kaybetti. Yarı finale yükselemeyen milli takım, 5-8'incilik maçı oynayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; TBF
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U20 Kadın Basket Milli Takımı, Fransa engelini aşamadı
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12 Temmuz 2024 16:02
FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde Fransa'ya 67-66 mağlup oldu. Milli takım, Litvanya'da düzenlenen şampiyonada Fransa ile yarı finale yükselebilmek için karşı karşıya geldi.

Başkent Vilnius'ta oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 25-14 önde tamamlayan Fransa, soyunma odasına da 39-34 üstün gitti.

Ay-yıldızlılar, ikinci yarıda daha üstün oynamasına ve skor üstünlüğünü de eline geçirmesine rağmen Fransa, üçüncü çeyreğini 52-50 önde bitirdiği karşılaşmadan 67-66 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Türkiye, turnuvada 5-8'incilik maçı oynayacak.

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