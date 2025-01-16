U16 Kız Milli Takımı, Romanya'ya set vermedi

16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, 2025 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. raunt ikinci maçında Romanya'yı 3-0'la geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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U16 Kız Milli Takımı, Romanya'ya set vermedi
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16 Ocak 2025 22:39
16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, 2025 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. raunt ikinci maçında Romanya'yı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen elemelerde Türkiye, Romanya ile karşılaştı.

Karşılaşmayı 25-22, 25-17 ve 25-13'lük setlerle 3-0 kazanan ay-yıldızlı takım, elemelerde ikide iki yaptı.

Tek devreli lig usulüne göre oynanan elemelerde puan tablosunda ilk sırada yer alacak takım, doğrudan Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek. Ay-yıldızlı ekip, elemelerdeki üçüncü maçında cuma TSİ 21.00'de Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

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