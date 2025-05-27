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Tyrese Haliburton'ın babasına Pacers maçlarına yeniden giriş izni çıktı!

Indiana Pacers'ın yıldız guardı Tyrese Haliburton'ın babası John Haliburton, takımın iç saha maçlarını yeniden salondan izleyebilecek.

calendar 27 Mayıs 2025 11:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Tyrese Haliburton'ın babasına Pacers maçlarına yeniden giriş izni çıktı!
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Indiana Pacers'ın yıldız guardı Tyrese Haliburton'ın babası John Haliburton, takımın iç saha maçlarını yeniden salondan izleyebilecek.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, John Haliburton'ın 2. maç itibarıyla bir locadan müsabakalara katılmasına izin verildi.

Bilindiği üzere Haliburton, Milwaukee Bucks'ı eledikleri ilk tur serisinin ardından Giannis Antetokounmpo ile yaşadığı gerginlik nedeniyle Pacers maçlarına alınmamıştı. Olay sonrası sosyal medya üzerinden özür dileyen Haliburton, anın sıcaklığına kapıldığını belirtmişti.

Pacers, Doğu Konferansı yarı finalinde lider Cleveland Cavaliers'ı eleyerek konferans finalinde 2-1 öne geçti. Tyrese Haliburton, babasının tribünde olmadığı dönemde 18.9 sayı, 8.1 asist ve 5.0 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Indiana seriyi 3-1'e getirmek için Salı gecesi sahasında parkeye çıkacak.


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