Tuzlaspor, Boluspor'u Ezeh ile devirdi!

Spor Toto 1. Lig 22. haftanın erteleme maçında Tuzlaspor, deplasmanda Beypiliç Boluspor ile karşı karşıya geldi.



Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tuzlaspor 1-0 kazandı.



Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golü 79. dakikada Okwuchukwu Ezeh kaydetti.



İstanbul ekibi bu sonuçla puanını 34'e çıkardı ve Boluspor ile puanını eşitledi.



Ligin 28. haftasında Boluspor sahasında Bursaspor ile karşılaşacak. Tuzlaspor ise İstanbulspor'u konuk edecek.

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