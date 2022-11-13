Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Tuzlaspor, Yılport Samsunspor'u konuk etti. 15 Temmuz Stadı'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor 2-1 kazandı.

Karşılaşmada ev sahibi takım 39. dakikada Mayingila N'Zuzi Mata ile 1-0 öne geçti. Konuk ekipte Douglas Tanque 64'te 1-1'e getirdi.



74. dakikada ise Tuzlaspor forması giyen Abdoulaye Cisse ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 80. dakikada Muhammet Ali Özbaskıcı kaydetti.



Bu sonuçla birlikte puan hasreti 3 maça çıkan Tuzlaspor 12 puanla 14. sırada konumlandı. 3 maçtır galip gelen Yılport Samsunspor ise puanını 23'e yükseltti ve 2. sıraya yerleşti.

















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