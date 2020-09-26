Tuttur.com ile maç önü: Real Betis - Real Madrid

La Liga'nın 3. hafta maçında Real Betis ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Son şampiyon Real Madrid ile bu sezon güçlü kadro kuran Real Betis arasındaki kapışma nefesleri kesecek.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Real Madrid'e rakip olduğu son üç La Liga karşılaşmasını kaybetmeyen Real Betis (2G 1B), dört maçlık bir seriyi 1935'ten (5 maç) bu yana yakalayamıyor.
- Real Betis'e konuk olduğu son altı La Liga maçının sadece birini kaybeden Real Madrid (4G 1B), tek mağlubiyetini son karşılaşmada aldı (Mart 2020'de 1-2).
- Son iki La Liga deplasmanından beraberlikle dönen Real Madrid, Ocak 2018'den bu yana üç maçlık bir seri yaşamıyor.
- Bu sezon La Liga'da en fazla şut pası veren iki oyuncu, Real Betis forması giyen Sergio Canales (9) ve Emerson (6).
- Real Madrid forveti Karim Benzema, Real Betis'e konuk olduğu altı La Liga maçının beşinde gol sevinci yaşadı (toplam 5 gol).
EKSİKLER, CEZALILAR
Real Betis: Dani Martin, Camarasa, Francis
Real Madrid: Mariano, Militao
MUHTEMEL 11'LER
Real Betis: Bravo; Emerson, Mandi, Bartra, Moreno; Carvalho, Rodriguez; Fekir, Canales, Joaquin; Iglesias
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior
Tuttur.com'da Real Betis - Real Madrid maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Real Madrid'e rakip olduğu son üç La Liga karşılaşmasını kaybetmeyen Real Betis (2G 1B), dört maçlık bir seriyi 1935'ten (5 maç) bu yana yakalayamıyor.
- Real Betis'e konuk olduğu son altı La Liga maçının sadece birini kaybeden Real Madrid (4G 1B), tek mağlubiyetini son karşılaşmada aldı (Mart 2020'de 1-2).
- Son iki La Liga deplasmanından beraberlikle dönen Real Madrid, Ocak 2018'den bu yana üç maçlık bir seri yaşamıyor.
- Bu sezon La Liga'da en fazla şut pası veren iki oyuncu, Real Betis forması giyen Sergio Canales (9) ve Emerson (6).
- Real Madrid forveti Karim Benzema, Real Betis'e konuk olduğu altı La Liga maçının beşinde gol sevinci yaşadı (toplam 5 gol).
EKSİKLER, CEZALILAR
Real Betis: Dani Martin, Camarasa, Francis
Real Madrid: Mariano, Militao
MUHTEMEL 11'LER
Real Betis: Bravo; Emerson, Mandi, Bartra, Moreno; Carvalho, Rodriguez; Fekir, Canales, Joaquin; Iglesias
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior