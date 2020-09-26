Tuttur.com ile maç önü: Real Betis - Real Madrid

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MUHTEMEL 11'LER

La Liga'nın 3. hafta maçında Real Betis ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Son şampiyon Real Madrid ile bu sezon güçlü kadro kuran Real Betis arasındaki kapışma nefesleri kesecek.- Real Madrid'e rakip olduğu son üç La Liga karşılaşmasını kaybetmeyen Real Betis (2G 1B), dört maçlık bir seriyi 1935'ten (5 maç) bu yana yakalayamıyor.- Real Betis'e konuk olduğu son altı La Liga maçının sadece birini kaybeden Real Madrid (4G 1B), tek mağlubiyetini son karşılaşmada aldı (Mart 2020'de 1-2).- Son iki La Liga deplasmanından beraberlikle dönen Real Madrid, Ocak 2018'den bu yana üç maçlık bir seri yaşamıyor.- Bu sezon La Liga'da en fazla şut pası veren iki oyuncu, Real Betis forması giyen Sergio Canales (9) ve Emerson (6).- Real Madrid forveti Karim Benzema, Real Betis'e konuk olduğu altı La Liga maçının beşinde gol sevinci yaşadı (toplam 5 gol).Dani Martin, Camarasa, FrancisMariano, MilitaoBravo; Emerson, Mandi, Bartra, Moreno; Carvalho, Rodriguez; Fekir, Canales, Joaquin; IglesiasCourtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior