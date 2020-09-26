Tuttur.com ile maç önü: Real Betis - Real Madrid

La Liga 3. haftasında Real Madrid, Real Betis deplasmanında üç puan arayacak.

Tuttur.com ile maç önü: Real Betis - Real Madrid
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26 Eylül 2020 07:41
La Liga'nın 3. hafta maçında Real Betis ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Son şampiyon Real Madrid ile bu sezon güçlü kadro kuran Real Betis arasındaki kapışma nefesleri kesecek.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Real Madrid'e rakip olduğu son üç La Liga karşılaşmasını kaybetmeyen Real Betis (2G 1B), dört maçlık bir seriyi 1935'ten (5 maç) bu yana yakalayamıyor.

- Real Betis'e konuk olduğu son altı La Liga maçının sadece birini kaybeden Real Madrid (4G 1B), tek mağlubiyetini son karşılaşmada aldı (Mart 2020'de 1-2).

- Son iki La Liga deplasmanından beraberlikle dönen Real Madrid, Ocak 2018'den bu yana üç maçlık bir seri yaşamıyor.

- Bu sezon La Liga'da en fazla şut pası veren iki oyuncu, Real Betis forması giyen Sergio Canales (9) ve Emerson (6).

- Real Madrid forveti Karim Benzema, Real Betis'e konuk olduğu altı La Liga maçının beşinde gol sevinci yaşadı (toplam 5 gol).

EKSİKLER, CEZALILAR

Real Betis: Dani Martin, Camarasa, Francis

Real Madrid: Mariano, Militao

MUHTEMEL 11'LER

Real Betis: Bravo; Emerson, Mandi, Bartra, Moreno; Carvalho, Rodriguez; Fekir, Canales, Joaquin; Iglesias

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior



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