TÜRŞAD, deplasmanda Akkuş Belediyespor'u yendi

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 18. hafta mücadelesinde TÜRŞAD, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TÜRŞAD, deplasmanda Akkuş Belediyespor'u yendi
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23 Ocak 2025 18:33

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 18. hafta mücadelesinde TÜRŞAD, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'a konuk oldu.

Akkuş Salonu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-2 kazandı. 

Salon: Akkuş

Hakemler: Koray Yılmazgil, Erkan Yıldırım 

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Aslan Ekşi, Masliev, Egecan Avcıl, Nikula, Ferreira, Hakan Polat (Ali İhsan Heper, Emre Çevik, Ali Eren Öztürk, Burhan Zorluer, Enis Ali Ay, Goncalves, Muhammed Aray) 

TÜRŞAD: Kadir Bircan, Vefa Yılmaz, Enes Atlı, İbrahim Emet, Nikola Gjorgiev, Marko Bojic (Berke Eray Yetkin, Gjorgi Gjorgiev, Taha Erden, Burak Mert, Velazquez) 

Setler: 25-22, 22-25, 18-25, 25-22, 12-15

Süre: 139 dakika (37, 29, 27, 28, 18)

 

 

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